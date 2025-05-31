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【藝術文化】新新穿越古今時空 向文學家龍瑛宗致敬

2025/05/31 05:30

《新新》劇中杜甫與胡旋女在光影交織中展開對話，象徵思想與時代的交會。（榮興客家採茶劇團提供）《新新》劇中杜甫與胡旋女在光影交織中展開對話，象徵思想與時代的交會。（榮興客家採茶劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕傳藝中心主辦的2025年台灣戲曲藝術節，於今（31）日與6月1日，在台灣戲曲中心大表演廳推出「榮興客家採茶劇團」改編自龍瑛宗〈杜甫在長安〉的劇作《新新》，向台灣日治時期首位進入日本文壇的客籍文學家龍瑛宗致敬，藉其文學想像編織一場橫跨時空的戲曲詩篇。

《新新》由第31屆傳藝金曲獎「最佳個人表演新秀獎」得主蘇國慶分飾杜子美與劉耀祖2角，第33屆傳藝金曲獎「最佳演員獎」得主陳芝后則挑戰李謙妹一角，並與吳代真、胡毓昇、龍俊豪等優秀演員共同演出，透過角色之間的夢境與現實交錯，展現小說家對「新時代」理想的追尋。

《新新》劇情以唐代長安做為起點，藉小說家對杜甫的崇敬與幻想，引領觀眾穿越至1930年代末期的大稻埕，再延伸至2025年的現代台北。主角劉耀祖在夢境中與杜甫相遇，旅途中歷經都市文明與文藝碰撞，展現小說家內心對知識、理念與文藝高峰的嚮往，也映照出台灣多元文化與歷史記憶的深層紋理。該劇由編劇林曉英操刀，以「城市漫步」和「時空穿越」為架構，導演團隊則邀集戲劇名師曹復永與新銳胡宸宇共同執導，象徵世代交替與創新共構。音樂設計由藝術顧問鄭榮興與台師大音樂系博士候選人鍾繼儀聯手，從唐代古樂到黑膠時代的留聲機，再到改造「喇叭弦」展現小提琴音色，勾勒出一場橫跨古今的聲音旅程。

此次改編結合文學、音樂與現代劇場語彙，為戲曲創作打開新的敘事空間，亦為紀念龍瑛宗留下具當代意義的創新詮釋。詳詢OPENTIX網站。

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