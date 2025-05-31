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【藝術文化】工藝中心啟動台灣工藝學習平台 推動全民終身工藝教育

2025/05/31 05:30

工藝中心未來將陸續邀請全台工藝師加入「台灣工藝學習平台」陣容，共同分享工藝知識及技藝。（工藝中心提供）工藝中心未來將陸續邀請全台工藝師加入「台灣工藝學習平台」陣容，共同分享工藝知識及技藝。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為推動台灣工藝永續發展與知識普及，國立台灣工藝研究發展中心（簡稱工藝中心）日前正式啟動「台灣工藝學習平台」，期望透過數位工具整合全台工藝教學資源，打造共享、友善且全民參與的終身學習系統。平台由工藝中心與台灣工藝美術學校合作維運，強調知識傳承與地方連結，進一步實踐「讓美回到日常生活」的教育願景。

工藝中心表示，此平台集結全台工藝師資與工坊資源，開放工藝師免費上架教學課程，涵蓋木工、金工、陶藝、染織、編織等多類項目，並建置教材、影音、教案等數位學習素材，提供入門者與進階學習者多元而完整的工藝學習體驗。

除線上學習功能，平台更導入智慧管理系統與開放資訊架構，建置以地理圖層為基礎的工藝地圖。學習者可依據所在地就近選擇體驗場域，工藝師亦可即時上傳教學內容與人才培育資料，形塑雙向流通的知識網絡，活化台灣各地的工藝能量。

本計畫延續工藝中心去年推動「活工藝，工藝活」理念，今年則以「工藝70+1」為主軸，倡議「漫活SLOHAS_是樂活事」的生活態度。該精神融合慢活與樂活理念，強調簡單、健康、美學與永續等核心價值，期望透過工藝啟動社會「漣漪效應」，從美感出發，引發全民參與生活運動的正向循環。

工藝中心說明，未來將持續開發多元課程，推動線上與實體活動，深化工藝學校與各工藝據點連結，並積極拓展國際視野。工藝中心呼籲全台工藝師踴躍參與教學上架，共同打造台灣獨有的生活美學學習地圖，讓工藝知識真正融入日常、走進大眾。詳詢工藝中心官網。

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