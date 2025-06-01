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台北文學館籌備展開展 想像一間 #＿＿＿文學館

2025/06/01 05:30

「#100種文學館的可能」展區凝聚百位文化人對台北文學館的願景與建言。（台北市文化局提供）「#100種文學館的可能」展區凝聚百位文化人對台北文學館的願景與建言。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市政府文化局主辦、台灣文學發展基金會承辦的「2025台北文學館籌備處」展覽，即日起於嘉禾新村．拾光屋開展。展覽以「想像一間 #______文學館」為題，開放民眾參與對未來台北文學館的共同想像，展期至7月20日。

台北文學館籌備處表示，台北文學館預計於2027年正式登場。籌備階段透過本次展覽收集大眾的意見與想像，以形塑未來空間、功能與角色。本展以「沒有標準答案」的開放形式進行，期盼每位觀展者都能透過互動式體驗，在輕鬆愉快的氛圍下，描繪出心中理想的文學館模樣。

展覽設有兩大展區。第1展區「#文學想像家」，設計一套文學心理測驗與問卷，觀眾可透過簡單的題目探索自己是哪一類型的「文學想像家」。問卷內容也進一步引導思考文學館應具備的條件與功能，例如典藏、教育、展演或公共參與等，邀請民眾與未來的文學空間對話。

第2展區「#100種文學館的可能」，則播映2022年由民間文化團體發起的「共繪台北藍圖：百位文化人的城事提案」紀錄片。該計畫邀集學者、作家、出版人、策展人、博物館人與教育工作者等百位文化人，針對台北文學館的角色與願景提出建言，凝聚各界對文學館未來經營方向的集體想像。展覽現場將影片內容剪輯呈現，提供觀眾多元觀點與靈感啟發。

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