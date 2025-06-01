國美館首屆國美進駐計畫 甄選結果揭曉

2025年「國美進駐」入選者揚．艾蘭特科夫斯基。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣美術館今年首次推出「國美進駐」計畫（NTMoFA International Residency），聚焦研究導向的國際駐館制度，日前公布首屆甄選結果，共吸引來自全球53個國家、183位學者與藝術家申請。最終由來自義大利與波蘭的2位策展人暨藝術史學者脫穎而出，將於年內進駐國美館，開展與台灣藝術史相關的比較研究與策展實踐。

2025年「國美進駐」入選者茱利亞．科列諦。（國美館提供）

國美館館長陳貺怡表示，台灣藝術史不該僅由本國視角撰寫，應在多元文化交匯中共構，才能呈現其豐富性與開放性。透過國際研究者的加入，將為台灣藝術帶來更深遠的文化思辨與全球脈絡理解。

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本屆入選者為義大利的茱利亞．科列諦（Giulia Colletti）與波蘭籍揚．艾蘭特科夫斯基（Jan Elantkowski），兩人皆同時具備策展與藝術史背景。茱利亞．科列諦為義大利阿巴迪爾設計與視覺藝術學院當代藝術史副教授，並擔任第5屆工業藝術雙年展策展人，研究關注藝術與科技的交界。她進駐期間將聚焦探討台灣藝術家與學者如何處理藝術與工業科技之間的互動關係，並以國美館館藏為材料進行深入分析。

來自波蘭的揚．艾蘭特科夫斯基，現為布達佩斯路德維希當代藝術館策展人，專精中東歐藝術史研究。他將結合自身背景，探討台灣與中東歐在藝術史建構上的差異與對話，批判性分析國美館典藏與台灣藝術史書寫的互動關係，預計駐館期末也將發表相關成果。

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