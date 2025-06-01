【家庭plus．徵文大拼盤】傳統電視派 不淘汰

圖／rabbit44

上網很方便啊，但傳統電視節目還是有人支持，想淘汰，沒那麼簡單……

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〈家人在就開機〉不用盯著看 分心也OK

文／Lingo（台北市）

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雖然手機幾乎整天不離身，但下班後我很少碰手機。因為眼睛老花很嚴重，且沒看YouTube影片習慣，所以在家看電視為主要消遣管道。

早上起床，先打開電視看氣象主播告知當天及一週天氣預告，讓我邊準備早餐，邊了解今天是否需加減添衣或帶雨具。吃早餐時，瀏覽電視新聞熱門報導。每當加班回家，家人都在睡夢中，打開電視（看影像不聽聲，怕吵醒家人）邊吃過時晚餐，邊追劇，讓身心短暫鬆懈一下。

從電視獲得訊息，落伍嗎？我倒不覺得，因為電視螢幕畫質清晰，較手機、平板大多了，且不需投入太多心力專注螢光幕，偶爾離開再繼續看也無妨，反正漏看新聞很快重覆播出，晚點看無礙。

況且電視打開，家人有話題閒聊，增加親子互動時間。不若人手一機，各看各的，明明家人都近在眼前，心卻相隔遙遠不語。所以，在我們家，只要家裡有人在，一定會打開電視、聽到螢幕聲音，炒熱氣氛，熱絡家人心產生互動。

〈重溫童年時光〉螢幕亮起 看的是回憶

文／鄭云（台北市）

我出生在手機尚未問世、網路尚未普及的年代。因為隔代教養，加上家中長輩忙於工作的緣故，使我不經意地成為「電視兒童」，每天放學回家總迫不及待地打開電視，看著螢幕中變換的畫面，我彷彿能透過它與世界連結。

我看的節目五花八門，從家喻戶曉的熱門戲劇，到冷門卻充滿創意的卡通，全都深深吸引著我。但最讓我期待的，還是晚上的連續劇時光。那不僅是劇情精采、奪人目光，更因為爺爺奶奶會坐在身旁陪我觀賞，我們一起將晚餐移至客廳，電視上演著高潮迭起的故事，閃爍的光影映照著我們溫馨的小家。對年幼的我而言，飯菜的香氣與長輩的陪伴，讓每一天的晚餐時光都格外安心。

如今，爺爺已離世，奶奶也因失智無法與我交談，但每當她靜靜地坐在客廳時，我仍會打開電視，讓熟悉的畫面與聲音填滿空間。那瞬間，我彷彿又回到了童年。收看電視對我而言，早已不只是娛樂，更是一種回憶的媒介，當螢幕亮起的剎那，過去的幸福片刻也能再次浮現，溫暖地照亮心底最柔軟的角落。

〈它不只是電視〉跟著節目表 照表操課

文／菜菜蟲（高雄市）

電視的地位已不如從前，但對媽媽來說，它仍是生活中不可或缺的存在。

小學生依課表上課，而媽媽則依電視節目表過日子。從早晨睜開眼到晚上入睡前，她的時間幾乎都被電視填滿。她最愛看GOOD TV，一邊聽福音歌曲，一邊輕聲哼唱；她喜歡鄉土劇，看到作惡多端的反派角色，總是忍不住跟著罵；到了假日，她則樂於重溫那些已經看過無數次的經典連續劇。

鄉土劇總是讓媽媽看得投入，還會興奮地跟我分享劇情。但我早已不看八點檔，無法共鳴，甚至曾感到不耐煩。後來才明白，這是她想找話題和我聊天，想讓我多關心她。生病多年無法外出，電視成了她與外部連結的唯一窗口。

對她而言，電視不只是消遣，更讓生活有規律。

有一次，家裡的電視壞了，我拿平板給她使用，她卻抱怨：「螢幕太小，眼睛看了很吃力，用手指打字搜尋也很麻煩，還不如直接拿遙控器轉台來得方便！」對於像媽媽這樣的長輩而言，電視不只是娛樂，更像是一位貼心的「生活管家」，規律地播放她熟悉的節目，陪伴她度過每一天。

〈家庭幸福時光〉切換頻道 全家放鬆聊

文／董劭杰（新北市）隨著網路影音平台的崛起，幾乎所有類型的電影、戲劇或綜藝節目都能在影音平台上點播得到，我們家為了能涵蓋所有想看的內容，還訂閱了三個以上不同平台的付費帳號，但即便如此，家中還是保留了傳統的電視頻道。

要說是因為電視頻道有什麼無可取代的優點，倒不如說是因為它已經成為我們家庭生活的一部分。晚上八點到九點間，在孩子做完功課和各類瑣事，又還沒到上床時間前的閒暇時光，我們總會打開電視，隨意地切換頻道，看到新聞時閒聊幾句時事，抑或一起隨著正播出的綜藝節目開懷大笑，這樣的習慣就像一塊積木一般，剛好嵌入忙碌生活的縫隙，讓我們的一天變得完整起來。

傳統的電視頻道雖然已漸漸被網路所取代，但那種全家相聚在一起的簡單快樂，卻是我們永遠無法忘卻的幸福時光。

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