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【藝週末．藝週推薦展覽】畫是記憶的光譜─望地之謎：林欽賢繪畫創作展

2025/06/01 05:30

林欽賢〈墨家〉油彩、畫布，182×227公分，2025。林欽賢〈墨家〉油彩、畫布，182×227公分，2025。

文／記者董柏廷 圖片提供／林欽賢

林欽賢〈野柳的桂冠〉油彩、畫布，259×182公分，2020～22。林欽賢〈野柳的桂冠〉油彩、畫布，259×182公分，2020～22。

走進林欽賢的畫中世界，彷彿踏上一場跨越時空的精神長征：從台灣的山海風土、族群紋理出發，途經古典的理想國、現代的知識構築，終於抵達一座由哲思搭建而成的繪畫劇場。這位在寫實技法上獲得國際肯定的台灣藝術家，長年以「集體記憶」為經，以「寓言古典」為緯，梳理土地與人的情感交織，試圖以藝術回應台灣這片「望地」的無盡謎題，技巧和想像力在台灣獨一無二。「望地之謎：林欽賢繪畫創作展」，6月7至25日，於台中市大墩文化中心大墩藝廊展出。

林欽賢〈望〉油彩、畫布，180×80公分，2025。林欽賢〈望〉油彩、畫布，180×80公分，2025。

林欽賢以畫筆記錄時代，卻不止於寫實。「記憶」是他長年創作的根本命題。

林欽賢〈勝利女神的飛臨〉油彩、畫布，130×130公分，2018。林欽賢〈勝利女神的飛臨〉油彩、畫布，130×130公分，2018。

對遺忘的溫柔反擊

林欽賢〈山的守護者〉油彩、畫布，162×112公分，2018。台南美術館典藏。林欽賢〈山的守護者〉油彩、畫布，162×112公分，2018。台南美術館典藏。

從2008年北美館的「集體記憶」展至今，他始終關注記憶如何形塑個體與社會，並將藝術視為「對抗遺忘」的一種記憶術。這不僅是情感的書寫，更是一種認知與批判的動作。

林欽賢〈穿著邵族披風的宸宸〉油彩、畫布，91×65公分，2015。林欽賢〈穿著邵族披風的宸宸〉油彩、畫布，91×65公分，2015。

「我們的記憶有多少是親身經歷？有多少是閱讀、想像、投射而來？」他如此發問。在他看來，「記憶」既不純粹是歷史的殘影，也不是私人經驗的片段，而是一種可被「諧擬」、「挪用」與「再現」的視覺材料，得以透過藝術轉化為社會的共同意識。

林欽賢〈小琉球的黃昏〉油彩、畫布，53×41公分，2025。林欽賢〈小琉球的黃昏〉油彩、畫布，53×41公分，2025。

這樣的思維也讓他的繪畫從「再現」走向「重構」，從記錄走向哲學。在訪談中他坦言，創作過程即是一種對「感性與理性」的無盡追問。他援引後殖民理論、記憶社會學與古典哲學為養分，試圖以「建設性願景」取代對歷史的消極複誦，讓畫作成為「思想的容器」，而非只是「技法的表演」。

林欽賢〈小琉球的女王〉油彩、畫布，65×53公分，2025。林欽賢〈小琉球的女王〉油彩、畫布，65×53公分，2025。

從歷史畫到寓言劇場

林欽賢〈黑水溝〉油彩、畫布，170×256公分，2022。台中市美術館典藏。林欽賢〈黑水溝〉油彩、畫布，170×256公分，2022。台中市美術館典藏。

林欽賢的畫中總蘊藏故事。他擅長大型敘事式構圖，如〈黑水溝〉、〈春饗秋宴〉、〈野柳的桂冠〉等作品，往往融合現實人物、歷史背景與象徵符號，建構出跨時空的視覺場景。這些畫作猶如一場場「寓言式的歷史劇」，觀者進入畫面，就像進入一場知識與感性的對話。

林欽賢〈霧中的微笑〉，油彩、畫布，116.5×72.5公分，2025。林欽賢〈霧中的微笑〉，油彩、畫布，116.5×72.5公分，2025。

〈黑水溝〉描繪先民渡海的艱險與信念，在畫面中，林欽賢將歷史的沉重以「寓言化」方式處理，不直接訴諸悲情，而是運用壯闊的構圖與人物姿態，營造出一種超越現實的精神情境。他說：「這幅畫不是歷史重演，而是我們每個人在生命中都會經歷的『渡海』時刻。」

林欽賢。林欽賢。

在〈野柳的桂冠〉中，他更進一步讓藝術史人物、現代評論家與神話角色共同出場，場景設於野柳女王頭的石岸，將現代文明的追求與古代祭典交融為一。「那不只是對一群文化人的致敬，更是我對這座島嶼文明的祝福。」他強調。

古典的血脈，現代的回聲

林欽賢畫風寫實，但不屬於狹義的「寫實主義」。他長期研究西方藝術史，深受德國古典美學家溫克爾曼「高貴的單純與靜穆的偉大」理念啟發，對古希臘雕塑中的「內斂力量」與「精神光輝」有著強烈認同。這股古典理想，成為他追求畫面均衡與精神純粹的準則。

「我追求的是一種動態平衡。」他曾解釋，繪畫之於他，不是激情的爆發，而是一場內在秩序的編織。如〈山的守護者像〉、〈霧中的微笑〉等作品，皆展現出人物的穩定姿態與深沉神情，那種超越外貌的精神氣質，正是他心目中「理想人物」的化身。

這樣的繪畫語彙，也延伸至他的肖像畫創作。〈德威三雄〉、〈穿著邵族披風的宸宸〉等作品，在形象忠實之外，刻意保留了一種理想化的光輝。他強調，肖像畫不只是「像」，更是一種「認同建構」的行動，是為個人，也為時代立傳。

土地的呼吸，風景的魂魄

2025年「望地之謎」展中，「風土」系列可謂其創作轉向的另一軸心。這些描繪台灣山水與鄉野人文的作品，如〈望〉、〈小琉球的黃昏〉、〈尋訪神木〉，不再訴諸敘事劇情，而是以更純粹的圖像語言探討人與土地的關係。

這些風景畫宛如詩，在光影與構圖中藏有一種無聲的深情。觀者不只是觀看風景，更彷彿感受到土地的呼吸與情感。他說：「風景從來不是中性的，它是人與自然共構的結果，是文化記憶的現場。」他援引德語詞源「Landschaft」的含義，將風景視為一種「關係的狀態」，而非物理的空間再現。

從這點來看，林欽賢的「風景畫」其實是一種風土敘事，是對台灣這塊土地所蘊藏的文化肌理進行的深層探勘。他透過構圖的呼吸、色調的收束、光源的安排，讓每一片山林、每一道海岸，都具備某種靜中藏動的哲學意涵。

繪畫是哲學的實踐

林欽賢不只是一位畫家，他也是一位詩人與思辨者。他的創作中不乏對文明、歷史與人性的追問。尼采、亞里士多德、溫克爾曼……這些古今哲人的思想，不只是出現在他的閱讀清單中，也深深滲入他的畫筆與畫面中。

正如台中教育大學美術系教授陳懷恩所引尼采《悲劇的誕生》的觀點──創作是日神（理性）與酒神（感性）之間的平衡──回望林欽賢的作品，也能見到這兩股力量的共存。一方面是對構圖的嚴謹安排、色彩的節制與筆觸的細膩；另一方面，畫面中又總流露出一種難以言說的激情與神祕感。

「我想做的，不是再現現實，而是製造一個通往理想的門縫。」他強調，藝術的本質在於創造「可能性」，在於讓觀者透過觀看而產生情感、意識與行動的轉化。也是猶太裔的社會心理學者哈布瓦赫形容集體意識的社會作用：「群體的記憶超越個體的記憶。」而林欽賢的畫，正是一種通往群體精神的引導裝置。

望地之謎，既終也始

「望地之謎」或許是林欽賢創作歷程的一個短暫小結，但也是一道嶄新的起點。他在畫冊自述中提到，「望地之謎」是他對這塊土地的凝望，也是辯證台灣「現代性」的真實存在，「所謂藉藝術之名而提出『建設性的願景』，是以『愛與接納』為基礎，而那份接納『與土地命運共同』的信念，可以建立在『多元的觀望視點』的學習之上。」也是他自我擴展的象徵，並探索情感疆界上的無痕軌跡，在靜觀與感悟之間，建構的「哲學畫語」。

林欽賢的畫語不囿於技法，也不限於主題，而是關於生命、歷史、認同與希望的整體思維。無論是描繪泰雅族少女普昱嘉〈霧中的微笑〉，還是家族群像式的〈墨家〉，他的畫總是讓人從細節讀到深度，從圖像感受到思想。

當被問及若以一句話總結他想透過此展傳達的精神為何，他沉思片刻，答道：「土地所給予我們的不只是物質的養分，更是人們意識藉以具體化的根源，《望地之謎》所要表達即是這種感恩的視覺語言。」

或許，林欽賢真正畫的是在歷史與時間的交織中，尚未定型，卻不斷尋覓，仍願意凝視與前行的靈魂。

林欽賢小檔案

生於宜蘭。現任國立台中教育大學美術系專任特聘教授暨人文學院院長、美國肖像畫學會署名地位會員、台南市美術館董事。曾獲「美國肖像畫學會」〈署名地位獎〉及〈世界肖像畫大賽〉第3名、第2屆香港亞洲雙年展「藝術成就獎」、第7屆廖繼春油畫創作獎等獎項。

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