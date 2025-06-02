【藝術文化】NSO再登大阪交響音樂廳 橘色惡魔慕名朝聖驚嘆：太厲害

橘色惡魔到大阪觀賞演出，左起文化總會秘書長李厚慶、駐大阪處長洪英傑、國策顧問陳天隆，橘高校吹奏樂部部長大山同學、指揮井上同學、特別顧問梅本裕、顧問岡崎龍一、副顧問菊地昭男。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／大阪報導〕2025萬博會加上昨（1）日正值星期天，整個大阪可說熱鬧非凡，在這樣觀光客人潮湧動的日子，來自台灣的NSO國家交響樂團，再登備受指揮大師卡拉揚讚譽的大阪交響音樂廳，開出1,200多席，上座率高達9成，除當地政商界之外，台灣的好朋友「橘色惡魔」也來，這支享譽國際的行走樂隊代表，看完表演後驚嘆：「太厲害！」

NSO日巡第2站在大阪交響音樂廳演出。（NSO提供）

NSO日巡期間，正好文化總會祕書長李厚慶在關西洽談文化交流相關的合作，便邀請近年在台灣擁有眾多粉絲的京都橘高校吹奏樂部（橘色惡魔），就近欣賞大阪場的演出。其中團隊新任部長（隊長）大山同學與指揮井上同學，都是從高一就開始隨團隊訪台，還曾登上台北國家音樂廳，對於這次NSO的日巡，可說是慕名朝聖。

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大阪交響音樂廳是深獲指揮大師卡拉揚讚譽的專業場館，NSO昨日一早就進音樂廳彩排，準備最完美的演出。（記者凌美雪攝）

雖然同樣是音樂，目前已經高三的兩人表示，這次是第一次欣賞交響樂團的表演，「驚豔與震撼很難用言語表達」，更驚訝的是，與吹奏樂部的百人體制相比，同樣是百人演出的管弦樂團，給人合為一體的感覺，每個聲部與樂器都非常認真且專業。很高興看到台灣頂尖的樂團到日本演出，「我們這個世代透過音樂進行文化交流，相信未來也可藉此維持兩國更好的聯繫。」

黃俊文（白西裝）連2日演出都備受讚賞。（記者凌美雪攝）

大山同學特別提到小提琴家黃俊文，讚嘆聽跟看都非常享受，心想，「到底要怎樣才能發出這樣的音樂？」而昨天特別由四國岡山前來大阪欣賞音樂會的旅日台僑三船文彰（台灣前輩畫家劉生容之子），也不約而同對黃俊文留下深刻印象，他形容黃俊文像是把《D大調小提琴協奏曲》雕琢成一顆寶石，與貝多芬對話，讓古典音樂有了當代的意義。

大阪交響音樂廳的音場極佳，開場蕭泰然的《來自福爾摩沙的天使》遞出台灣的文化名片，大山同學說，從第一個音開始，心就像被音樂包裹起來，溫暖又舒服。緊接著樂團與黃俊文的協奏曲，展現了國際級的演出實力；更令人讚賞的是馬勒的《第4號交響曲》，可以見到負責最後一段演唱的女高音森麻季在台上等待演唱時，對樂團的演奏也非常享受。

包括日本眾議員和田有一郎、森山浩行，大阪府議會議員杉江友介，大阪中華總會會長郭重信、神戶華僑總會會長高四代等，許多日本的政商人士都出席音樂會欣賞演出，台灣駐大阪辦事處處長洪英傑表示，近年台日友好升溫，大阪人對台灣很有興趣，不只有美食與人情味，對於NSO在當地的演出也非常肯定，展現了深厚的文化軟實力。

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