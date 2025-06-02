2025台灣工藝展聚焦茶與竹 展現漫活精神

「茶筵」結合茶席文化並串聯百位工藝師的創作與技藝，營造出心靈交流與品味美學。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心主辦的「位來．2025台灣工藝展」，即日起在台北當代工藝設計分館盛大開展，展期至9月21日止。本展為「2025台灣工藝季」系列活動之一，以「工藝未來，為你而來」為題，呈現工藝如何融合當代生活並展現永續精神。

工藝中心表示，展覽以「漫活SLOHAS」為核心概念，透過工藝與生活的連結，引發觀者感動與行動力，期盼帶動全民參與的生活運動。此次策展由設計師陳俊良主導，聚焦「回歸工藝本質」，規畫3大展區「守藝」、「竹聲」、「茶筵」，以「茶」與「竹」為主要元素，邀集逾百位工藝師共同參與，展現跨越世代的創作脈絡與精神。

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展覽橫跨分館2至4樓，打破傳統展櫃式陳列，採用極簡設計與感官引導營造沉浸式場域。2樓展區「守藝」透過影像紀錄，呈現工藝師在工具與技藝間的成長歷程，強調手作傳承與文化脈絡。3樓「竹聲」則結合材料探索與聲音感知，融合竹材韻律與人文情感，展現竹工藝於自然與時代中的共振。4樓「茶筵」則以12張茶席對應12節氣，結合茶文化與百位工藝師創作，打造體現節令美學與日常哲思的茶文化空間。

參展名單橫跨工藝世代，包括人間國寶陳惠美、尤瑪．達陸，以及邱錦緞、廖勝文、張仲禹、蘇建安等具代表性的工藝師，展場更融合氣味、聲音、視覺等多感設計，透過茶香與材質，引領觀者走入工藝所蘊含的細膩日常。詳詢工藝中心官網。

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