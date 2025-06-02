穿越百年 今村巳之助臺灣赴任見聞史料線上展

照片中人物為今村巳之助。拍攝的地點應為日治初期轉為總督府辦公廳舍使用之前清欽差行台內庭園。（攝影中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家攝影文化中心推出全新線上展覽「臺灣赴任：今村製圖師的1897-1898」，展出珍貴19世紀末相簿影像，完整記錄日治初期技術人員今村巳之助在台灣任職期間的所見所聞，即日起於線上平台公開展出，民眾可透過網頁進入觀看，穿越百年前的台北城與歷史現場。

本次展出核心為一冊館藏相簿，共計130張攝影作品，由今村巳之助於1897至1898年間拍攝，內容涵蓋其工作現場、城市風貌、個人生活、重大時事與社交場合等。做為台灣總督府陸軍幕僚製圖所的技手，今村氏肩負地形測繪任務，透過攝影技術細膩紀錄台灣的地貌與社會，亦留下大量影像足跡，成為後世研究台灣早期城鄉發展與社會文化的珍貴史料。

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「臺灣赴任」線上展共分6大主題，包括〈19世紀末的台北城內城外〉、〈信仰多元〉、〈招魂祭〉、〈官民大懇親會〉、〈風師雨伯之害—1898戊戌大水災〉及〈人物顯影〉，全面梳理今村所見的城市、宗教、災變與人物側寫。展覽中可見清末樣貌尚存的台北城街區，包括城內、艋舺與大稻埕，透過照片真實呈現出百年前的城市肌理與居民生活樣態。展覽亦呈現當時日本技術人員來台駐點的生活側影，包括服喪儀式、野外測量、病痛與喪友心境等記錄，顯見殖民技術官僚身處異地所面對的情緒張力與文化落差，透過「臺灣赴任」展，觀眾可一窺日治初期影像技術與歷史書寫如何交織，建構出台灣百年前的視覺記憶。線上展覽詳詢官網（https://reurl.cc/VYoGvb）。

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