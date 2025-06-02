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【自由副刊】 蔡欣純／無瑕心靈的永恆陽光

2025/06/02 05:30

◎蔡欣純◎蔡欣純

◎蔡欣純

剛升上國中時、某天週末下午，爸帶著我跟弟弟走進霧峰街上昏暗的鐘錶行，慎重地要我們為自己挑一支手錶。老闆把椅子拉高，我的膝蓋貼著冰冷櫃台，傾身觀察在黑暗中閃閃發光的錶，馬上對有著水藍色錶面的星辰錶一見鍾情。

文具行的Doremi塑膠錶、台幣一九九就買得到，星辰錶要價三千多塊，爸沒怎麼猶豫便買給我。懷著愧疚之情、我無比珍惜地佩戴著它，把握時間掌握方向，在它的陪伴之下寫完考卷與練習題，通過各種試煉。直到研究所時，它愈走愈慢、再也無法校準時間，帶去鐘錶行修理仍無法回天，被我收藏到書櫃裡。

我對手錶有種特殊情感，卻是再也不敢買了，深怕把它們弄壞。星辰錶退役後，任憑手腕空空的，度過很長一段自由時間。洗手不怕碰水，走路不擔心擦撞，下廚或做家事無須特意把手錶拿起……儘管享受自由的快樂，仍喜歡上網瀏覽各式各樣的錶，加入購物車後等著它們被買完下架、默默按下刪除鍵宣告結案，如此怪癖是我私人的例行公事。

睽違N年後，室友送我Garmin智慧錶當生日禮物。防水功能極佳、甚至能戴著游泳，整支錶都可以清洗，讓我覺得非常安心。我請他也買一支給自己，兩人設定目標，每週PK誰的運動時間比較多。戴上它後我找回生活秩序，不只是把握時間掌握方向，智慧錶還能監測各種生理數值。

每天睡醒時分，親切問候你醒來了嗎，報告睡眠分數，祝你擁有美好的一天。每天在電腦前工作，不時提醒你該起來走走，久坐對身體不好。讓我大為驚豔的是壓力偵測功能，某些與家人相聚的場合，明明沒做什麼心理卻異常疲倦，離開後它傳來貼心提醒：「你剛剛經歷了一段高壓時光，長達四十分鐘，要嘗試冥想調整呼吸嗎？」當感受可以被量化，我有種被理解的感動，疲勞瞬間消除殆盡。

前陣子著迷於恐怖片與砍殺片，每每看完它總是會稱讚我：「你剛剛享受了一段無比平靜的時光，長達一小時四十一分鐘，達到充分的休息！」奇妙的是，它算出的平靜時間，精準地等於片長──砍殺片果然非常紓壓。

我戴著它開始新生活，工作與朋友都是新的，冥冥之中，好像有什麼開始改變。與朋友聊起喜歡的電影，從前我習於附和並敷衍地提交申論題，嗯嗯《銀翼殺手》、《鬥陣俱樂部》、《刺激1995》、《天能》都滿喜歡。實則在心裡翻白眼想著，少看電影又要撐品味的人，通常最愛講這幾部。啊，還有《王牌冤家》，一定要翻譯成「無暇心靈的永恆陽光」，堪稱感情人渣的最愛。

在擁有智慧錶的加持後，我變得更有底氣，得以從實招來：「讓我印象深刻的都是B級片耶，最喜歡砍殺片，不覺得看血亂噴很紓壓嗎？」在熱情地秀出數值佐證後，換得從沒見過的異樣眼光，當中不乏恐懼與敬佩之情──看著眼前的無瑕心靈、飄過幾片烏雲，我的心裡卻有陽光燦爛。

趁沒人看見的時候，我低頭親吻智慧錶，擁抱新生。●

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