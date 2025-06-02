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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．愛讀書】 《普通快樂》

2025/06/02 05:30

《普通快樂》 鄭聿著，二十張出版《普通快樂》 鄭聿著，二十張出版

鄭聿著，二十張出版

聚焦上班族和無業者的三十五首詩，多數處於兩種狀態：「交通」與「靜物」。前者如通勤，移動，往返，散步，分流，這些現實動態，揭開身分與身分的轉換，有時旁觀他人劇場，有時探挖內在感性，讓生活感湧出。後者則是不定時的定點素描：會議室群像，戀人有問號的房間，機車人生待轉，電梯卡關，琥珀亡者。寫詩的人有時也像鬼魂，既在場又不在場，於是當他寄放一隻貓，預約清潔洗衣機到府服務，連續三天上健身房，發現「整個時代都在跑步機上」，鬼魂也有回魂的一瞬。就像有些畫線條樸拙，構圖存在大量沒有，在詩的場合裡，比起許多銳利的刀，鄭聿（1980-）所願意的「普快狀態」更接近「幻得」與「幻失」。一幕又一幕，淡淡然警醒著，在乎的事，困惑的事，經過的事，「某片風景／即使打破了玻璃／仍是透明的嗎？」（hogan）

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