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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】培養孩子專注力

2025/06/02 05:30

文／林彥佑

現今許多的孩子，常有專注力不集中的問題，更甚者，還可能有過動的情況產生。有人認為是科技產品的影響，有人認為是過度繁雜的訊息所導致。無論是哪一種原因，我們都希望可以從小培養孩子的專注力，否則無法專注於學習，影響未來。

在與孩子相處的經驗中，有一些方法是可以協助孩子喚醒專注力的。

例如，讓孩子從事精細的活動。精細活動，顧名思義就是需要手、眼等身體小肌肉的動作，投入更高的專注力，才能達到精細的層次。

我曾經讓孩子拿著毛筆，沾著墨汁，在報紙上畫出螺旋般的圖像。請孩子練習畫得粗細一樣，同時筆畫之間的白色間格，也要距離一致。這不是一件容易的事，但卻需心靜、筆穩才有辦法完成。類似的活動還有很多，例如拿針線穿過衣服某處、纏繞畫、拼貼小碎片、筷子夾紅豆綠豆等，都需要專注力。

除了這些精細動作之外，又如拼圖、桌遊、益智遊戲等，也要腦力、思考力，這些也都能培養孩子的專注力。坊間有一種書籍，內有許多刻意設計的模糊畫，只要靜心，慢慢將雙眼聚焦於畫中的某一點，就能看出畫中的某個物品，這正是考驗孩子雙眼與呼吸的專注度。師長也不難發現，當孩子對某件事物有興趣時，自然就會產生專注力。

平日在家，盡量不要播放容易干擾學習的音樂、影像，因為孩子容易受到這些外在聲光誘惑，而更顯侷促不安，也會增加心跳速度，這些都是專注力的殺手。有些研究指出，所謂的「莫札特效應」可以讓嬰幼兒在腦力、專注力更加集中，這樣的論點，可以運用在孩子從事某項靜態活動時，試著播放古典、輕音樂，這或許是可行的方式，當然，也要看孩子本身的個性。

師長還可以採取「番茄鐘」的策略，讓孩子自主學習或陪在孩子旁邊一同學習。例如，每次進行某個任務的時間，都固定設計25分鐘，接著起身休息5分鐘，以30分鐘為一個循環，接著再投入到下一階段的工作裡。此外，工作的環境，切忌過多的物品與外務干擾，否則會影響專注力。以成年人而言，若一次開啟許多電腦視窗，看似一次可以完成許多任務，但是每一個視窗的任務切換，都會耗掉我們重新回到某個任務的時間，也容易造成分心。因此，對於孩子的工作任務也是一樣，一次完成一個任務，結束之後，再進行下一個，千萬不要多頭馬車，同時進行。

當孩子展現了高度的專注力之後，別忘記給孩子鼓勵，讓這次的正增強行為，可以強化他下一次的表現，一旦這樣的獎勵與表現之間產生制約連結時，孩子自然而然就很容易表現出專注力的行為了。

人天生下來，並沒有專注力的基因，尤其在不討喜的事物上；這是需要刻意練習，養成習慣，變成行為反應，最終將成為人格特質。孩子還小，還有許多時間培養專注力，相信只要師長找到正確方法，一定可以培養有專注度、有學習動機的孩子。

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