自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】好心情 自己掌控

2025/06/02 05:30

好心情 自己掌控好心情 自己掌控

文／小鹿

生活總會遇到影響自己心情的事，但抱持著「別因他人行為，破壞自己的好心情」，所有不快也煙消雲散。

那天騎車經過便當店，決定買個便當解饞。當我準備停好機車時，冷不防後面一個聲音說：「車停過去一點。」聽到聲音，我趕緊再把機車往旁停靠，沒想到後面婦人還提高嗓門，語帶不悅說：「再停過去！」這時我再次移動車子，但心頭也有些不悅，因為旁邊還有很多的停車空位，就在我內心疑惑時，她飛快停到我車子前面，這時我才發現，原來她是店裡新員工，要將車停到店門前帳篷裡。

停好車走進便當店，看那婦人匆匆脫下外套，冷不防又回頭瞪了我一眼，那眼神真讓我渾身不舒服，當下的我很想跟她理論，但後來看她脫完外套就急著跑到水龍頭前洗碗。那天寒流來襲，看她並未戴手套，就急著趕緊洗碗，我的怒氣也消了，心想：「原來是新來的員工，急著在新工作有所表現吧！」

回家後想起被狠瞪那幕，還是讓我心情大受影響，她若跟我說明，我甚至可移到他處停，但是轉個念想：「不必為他人過錯而惱怒，影響自己的心情。」再想到她洗碗盤的背影，換個角度想後，不悅的心也放下了。

其實生活中，常會遇到許多莫名的委屈和不悅，但如果會換位思考，我想每一天心情，都會是晴空萬里的好天氣，因為好心情由自己掌控。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應