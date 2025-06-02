【家庭plus．生活大補帖】好心情 自己掌控

好心情 自己掌控

文／小鹿

生活總會遇到影響自己心情的事，但抱持著「別因他人行為，破壞自己的好心情」，所有不快也煙消雲散。

那天騎車經過便當店，決定買個便當解饞。當我準備停好機車時，冷不防後面一個聲音說：「車停過去一點。」聽到聲音，我趕緊再把機車往旁停靠，沒想到後面婦人還提高嗓門，語帶不悅說：「再停過去！」這時我再次移動車子，但心頭也有些不悅，因為旁邊還有很多的停車空位，就在我內心疑惑時，她飛快停到我車子前面，這時我才發現，原來她是店裡新員工，要將車停到店門前帳篷裡。

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停好車走進便當店，看那婦人匆匆脫下外套，冷不防又回頭瞪了我一眼，那眼神真讓我渾身不舒服，當下的我很想跟她理論，但後來看她脫完外套就急著跑到水龍頭前洗碗。那天寒流來襲，看她並未戴手套，就急著趕緊洗碗，我的怒氣也消了，心想：「原來是新來的員工，急著在新工作有所表現吧！」

回家後想起被狠瞪那幕，還是讓我心情大受影響，她若跟我說明，我甚至可移到他處停，但是轉個念想：「不必為他人過錯而惱怒，影響自己的心情。」再想到她洗碗盤的背影，換個角度想後，不悅的心也放下了。

其實生活中，常會遇到許多莫名的委屈和不悅，但如果會換位思考，我想每一天心情，都會是晴空萬里的好天氣，因為好心情由自己掌控。

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