【家庭plus】我家的餐桌

圖／羊頤綸

共餐人數：5人

菜色說明：剛出了海關，吸了一口熟悉的空氣，溫暖又親切。

從機場搭上接駁車，一個小時半的期盼，到了朋友家中，互相擁抱之後，彼此相望多年來未見的身影，忘塵居顯得格外寧靜，時差也都無關緊要了。他說，上午親友剛送來滿月油飯，再到住家附近超市購物，然後趕緊備料，那記憶中的菜色，不知道會不會隨著時光淡忘？

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回國，當然要慶賀，老同學又來了三人，這下熱鬧了。每一個人一道菜，桌上就出現了許多自詡的招牌菜加上配套菜了，大夥兒都笑開來。

薑絲蛤蜊，清爽；破布子漬味無窮；清蒸茄子另有一番特色；涼拌豬肝，讓人口口留香；清燙的透抽，涼爽原汁原味，沾醬吃起來，彈牙。

原來，這就是三個臭皮匠勝過一個諸葛亮的餐桌美味啊！（文、圖／羊頤綸）

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