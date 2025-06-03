【藝術文化】NSO首登東京三得利廳 台下貴賓雲集名單與曲目同樣精采

NSO音樂總監馬寇爾（前左）與小提琴家黃俊文多次攜手國際巡演，建立好默契。（NSO提供）

〔記者凌美雪、駐日特派員林翠儀／東京綜合報導〕NSO國家交響樂團日巡行程，繼熊本、大阪之後，第3天旋風抵東京，於昨（2）日晚間首登東京三得利音樂廳（Suntory Hall, Tokyo），演出曲目除前2站大獲讚賞的黃俊文貝多芬《D大調小提琴協奏曲》之外，還包括旅美作曲家陳可嘉以曾貴海詩作新創的《家的呼喚》世界首演，以及金希文創作、向前總統李登輝致敬的《第5號交響曲》。

NSO國家交響樂團首登東京三得利廳，台北愛樂合唱團應援合作2首台灣作曲家曲目。（NSO提供）

其中最受注目的金希文《第5號交響曲》，4個樂章標題均取材自李前總統的語錄，展現其精神思想與對台灣的深遠關懷。昨晚演出其中2個樂章，分別是第3樂章〈台灣人的悲哀〉，以抒情的音樂語法表達李登輝前總統所提及台灣人在身分認同上的掙扎，與深層的存在焦慮；而第4樂章〈光的瞬間〉則轉為明亮昂揚，以象徵「飛烏」（台語音近「飛啊」）的意象，呼應李前總統所言「當神說有光，那是神聖的瞬間」，象徵台灣人歷經困境後，終能飛翔的精神與希望。

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日本知名作曲家細川俊夫（右）對演出相當驚艷，還特別到後台見黃俊文。（NSO提供）

出席欣賞音樂會的貴賓名單相當驚人，可說與曲目一樣精采。包括駐日代表李逸洋、日本前內閣總理大臣安倍晉三遺孀安倍昭惠，以及音樂會的主要贊助者，李登輝基金會董事長李安妮與許遠東先生暨夫人紀念文教基金會秘書長許志平，兩人都親自赴日到場聆聽；貴賓雲集，猶如台日文化高峰會。

駐日代表李逸洋（右2）和李安妮（右3）等人陪同安倍昭惠（左3）、日華議員懇談會會長古屋圭司（左2）等人聆聽NSO在東京的演出。（記者林翠儀攝）

NSO在國際樂壇上的好朋友，則有NHK交響樂團常務理事大曽根聰子、理事長今村啓一；日本作曲家細川俊夫、日本知名中提琴家磯村和秀。還有不少藝術圈的人共赴盛會，包括森美術館理事長森京子、橫濱國際舞台藝術節理事長丸岡HIROMI，以及鐵道博物館副館長荒木文宏等。

其他政商界代表人物，則有日華議員懇談會會長、眾議員古屋圭司、參議員赤松健等逾10位國會議員；各國駐日本大使館及文化中心包括義大利、美國、加拿大及瑞典亦派代表參加。

李逸洋在受訪時表示，此次NSO特別帶來金希文作曲的《第5號交響曲》向李前總統致敬，這首曲子選擇在日本做首次海外演出意義重大，因李前總統在日本人心中地位無比崇高。演奏會開始前，李逸洋向安倍昭惠女士介紹台灣客家文化，並提到近期在教宗面前演出的原住民兒童合唱團天籟之聲，希望有機會也能邀請他們到日本表演，透過音樂加深台日文化交流。

昨晚演出謝幕時，NSO特別加碼安可曲，當蕭泰然《來自福爾摩沙的天使》樂音響起，全場為之震動，因為從陳可嘉、金希文到蕭泰然，台灣青、中、老三代最具代表性的作曲家，在全球十大之一的東京三得利廳，跨時空齊聚在一場音樂會了！其中，金希文是陳可嘉大學時期的老師，聽到自己學生的作品同場在三得利廳進行首演，直誇沒有讓他失望。

由於金希文與陳可嘉的作品都包括合唱曲，NSO特別邀請台北愛樂合唱團同行，因此，昨晚的演出規模，包括樂團與合唱團，高達200人，他們共塑了此次日巡主題「來自台灣」最意義非凡的聲音。

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