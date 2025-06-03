【藝術文化】曾貴海客語詩化為交響合唱 陳可嘉《家的呼喚》共感全球遊子情

金希文（左）與陳可嘉師徒2人作品同場演出。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／東京報導〕《家的呼喚》源於客委會「以樂會客2.0」的創作計畫，陳可嘉是4位接受委創的作曲家之一。陳可嘉父親是台灣人，母親是客家人，為了以曾貴海的詩入樂，陳可嘉幾乎讀遍曾貴海的詩集，她說，曾貴海的華語詩較多政治與社會議題，台語詩多與個人成長及家族世代相關，而客語詩則有很多類似移民或遊子的思鄉情感，最後她挑選了〈歸來去〉譜成《家的呼喚》。

「當我用客家話念出這首詩，彷彿一道無形的門打開了記憶的通道，童年時光的畫面歷歷浮現。」它捕捉到了空氣中熟悉的氣味，濕潤泥土的芬芳、灶腳炊煙裊裊的氣息，還有熟悉的親友間的鬥嘴鼓，這些溫馨的情感，正是對異鄉遊子的聲聲呼喚「歸來去」，而當聽到「歸來去，歸去看麼人還留佇老屋家」，這種「故鄉老友還剩幾人？」的百感交集，相信無論是旅居海外、移民或異鄉遊子，都會同感心有戚戚。

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