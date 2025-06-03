【藝術文化】台博館呼叫大小朋友 「來．去車站探索建築」

「來．去車站」即日起至115年3月1日在台博館鐵道部園區登場。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台博館主辦的「來．去車站—探索建築」特展即日起至115年3月1日在鐵道部園區登場。展覽結合建築與兒童教育議題，透過圖文、影片與互動遊戲，引導觀眾認識車站建築的構造與生活應用。昨（2）日文化部長李遠出席開幕時致詞表示，自己從小住在鐵道旁邊，對車站充滿情感，更鼓勵學子感受日常生活中的幸福細節。

台博館表示，為了加強與觀展者之間的互動，將辦理38場創作工作坊，報名對象除了小學中、高年級生，也開放部分幼齡親子報名，甚至也有規畫給中學生的場次，展現台博館在社會溝通、文化平權面向上所做的努力。

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台博館說明，展覽透過「車站」探索建築知識，除了有豐富的圖文及影片，詳細說明車站建築的設計，展區規畫3款不同難度的互動遊戲，讓孩子在遊戲中了解車站建築師如何安排車站的空間功能，剪票閘門和座椅也必須符合人體尺寸，才能讓旅客方便地使用車站設施、順利搭上正確的班車。

「來．去車站 探索建築」特展更進一步討論車站的「公共空間」議題，讓參觀者可以透過繪圖或寫字的方式，留下自己對車站空間的想法，此外，展場也預留空間放置孩童們的創作，將改善公共空間的種子悄悄種在心中，期待未來發芽的一天。詳詢台博館官網（https://www.ntm.gov.tw/）。

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