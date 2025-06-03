【自由副刊】 阿尼默／街角的神祕與憂鬱

◎阿尼默

文．攝影◎阿尼默

我們約在地鐵的天使站見面，拿房租順便吃飯，除了擅自進到我的房間拿走陶瓷電暖爐與床墊之外，他是個親切的好人。他沒有工作，所以可以在任何時間的街上遇見他，光是向我們收租，就可以過上很好的生活，但我懷疑房子不是他的，他只是善於理財的二房東，因為他在另一個地方租了一間套房，地點與設備都比我們好很多。

我跟他在餐廳正中間的位子坐下，大多時間我們什麼都不說，只是默默地吃著各自的餐點。隔壁桌來了一個獨自用餐的女孩，她才剛拿起刀叉，房東就開始與女孩搭話，不會太久的時間，房東的身體已經跨越一般人認知的社交距離，講話也變得溫柔，食指撥了撥女孩胸上的飯粒。我剛來到這裡，他們說什麼一句也聽不懂，看在眼裡，覺得新奇有趣。

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我們三人一起走在石板路上，他們倆勾肩搭背唱著歌，氣氛歡樂，房東突然假裝憤怒，瘋癲地對著路邊一隻被丟棄的布偶又踹又踢，女孩笑了開來，我用剛學會的單字勸說，「死了啦！死了啦！」女孩笑得更樂了。

在老城廣場放射狀線條中的其中一條，我們走到兩扇盲窗之間，皇冠、雙頭鷹與獅車徽幟的雕飾下，是一道大門，又大又重，門把的周圍摸黑了的手指像是古老的指紋辨識，有種嚴肅神祕的宗教感，正好阻擋遊客的探查眼光，大門以前是給馬車通過的，人的來往僅用小門，我們剛好撞見有個人推開小門走出來，房東帶我們走進地下室。這裡的牆體厚實，空氣陰冷，重新處理的牆面顯得蒼白無力，沒有鹿角或燭淚的裝飾，後台更像個教宗的辦公室，沒有印象中地窖酒吧的暗黑氛圍，就連桌椅都帶點學術的氣息，算是個不怎麼成功的陳設，但客人卻意外地多，他們老得太快，無法常理辨識客群的年齡層，我房東也只能算是斯文不羈。

後來我還到過這裡一次，是為了辦理通用學生IC卡，原來這棟建築是座古蹟，1990年之後的使用者是我房東的母校，難怪戴眼鏡的客人就有好幾個。

他為女孩點了一杯軟性飲料，介紹了後台的朋友讓我們認識，他與朋友今晚在此有個娛樂性質的表演，房東用父親給兒子飯碗一樣的眼神，遞給我一個刮胡，一根木棒，什麼都不說，我狐疑地望向他，把鼻子弄皺。

女孩就在吧檯前靜靜飲酒，看著我們。不知道誰先開始的，報紙拿來就翻翻攪攪，嘶嘶刷刷，起先只是早晨閱讀天氣預報，逐漸變成午後燥熱的社會新聞，又揉又捏，擰了再搓，慢慢地，有人加入玻璃杯的敲打、餅乾盒與蓋的碰撞、鞋的踏步、嘴的口哨，我才明白今晚的表演形式是這麼回事。於是耳朵打開，就上了節奏，我把刮胡握成絲瓜，木棒當做刨刀，把聲音削進隨性的空氣裡。

這種表演注定要結束在看似瘋狂卻又可控的結尾，但我不想這樣結束，於是我開始吟唱，用遠而連綿的聲音，靠近後簡短鏗鏘，房東驚訝地看著我，有人願意付出喉嚨，像是靈魂的降落，唐突得可貴，我閉上眼睛，專心在每個無法複製的音節裡，他們的敲擊卻溫柔了起來。他們起身搖擺身體，抓起椅子在地上磨擦，像是指甲刮在黑板上。

聽說，每個捷克人都是音樂家，在民族主義風起雲湧的時代，音樂家用音樂找尋國家認同，用的便是民族音樂的基礎，音樂像風一樣撫摸麥田、婚禮與葬禮、人民的餐桌。但我問了幾個在地的朋友，他們對音樂卻是一竅不通。

記得有次，台中一場戶外演奏會，我完全是衝著剛獲得國際大獎的小提琴家去的，他的曲目表演完畢之後，大型交響樂團接連演出。我對著旁邊的友人說，今晚會出現〈丟丟銅仔〉之類的嗎？我會發瘋喔。不久果真出現了，並且不停歇奏著〈望春風〉、〈雨夜花〉。後來想，這些會是我們的民族音樂嗎，這些曲目撫摸過我們的心？

男人穿著鎖子甲，正坐在一匹馬的肚子上，馬四腳朝天綁起來反掛在半空中，我們從這個雕塑旁邊進去，有個漂亮的金髮男孩接過我的外套，交換了我的號碼牌，一層層往下走，天花板的古典雕飾像被鼎盛的香火熏過，黑得發亮，空間裡原本的椅子拆掉了，留下大片空地，滿滿的人就在其中，扭臀、擺肩。我們轉戰到劇院改裝的音樂吧，房東與下午搭訕的女孩早就不知道跑哪裡去了。狂歡的地方是包容的地方，但我在舞池，全場唯一亞洲臉亞洲身高，卻感到一絲絲恐懼，我試圖盯著一個起勁的人，他的眼睛很大瞳孔很小，鬍子很粗，上面有啤酒的白色泡沫，臉上布滿紅色的疹子，牛仔褲掉到蓋不住屁縫，屁股是毛做的，爪子孔武有力把人抓著就走，特別是他們在面對搖滾樂手的控場時，更毫不保留地嘶吼，讓我想到小時候看卡通《綠野仙蹤》長翅膀的猴子，如果幾隻也就算了，這裡是巨量的，撥不開的，還靠那麼近，立體誇張的臉孔，相由心生了激進的性格。那時我只是個還在相信地球是平面的、不是球體、從2D亞洲還不習慣3D世界的人。

半夜兩點，房東帶我到瓦茨拉夫廣場，告訴我這裡可以找到通向城市各處的電車，所有的夜歸人都該到此集合――他指著對面銀行的廊下――回不去的，也都在這裡躺下。在這裡躺下的何止酒鬼，酒瓶與坦克排列不盡，酒精與血液同等激情，曾經，屬於這個國家的傷口，也要從這個廣場消毒。房東與搭訕來的女孩與我告辭，便進行他們的夜去了。

街頭，那麼夜了，還是有燈光照亮建築上雕像上，雕像看著腳下的人們不知已經過了多久，細雪落在手心很快就化了，夜的遮罩可以找到漏光的縫隙，一切顯得黑暗與神祕，看似虛弱又充滿力量。我不想上車，只是一直走，一直走，而且想一直走不停。●

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