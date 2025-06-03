自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 阿尼默／街角的神祕與憂鬱

2025/06/03 05:30

◎阿尼默◎阿尼默

文．攝影◎阿尼默

我們約在地鐵的天使站見面，拿房租順便吃飯，除了擅自進到我的房間拿走陶瓷電暖爐與床墊之外，他是個親切的好人。他沒有工作，所以可以在任何時間的街上遇見他，光是向我們收租，就可以過上很好的生活，但我懷疑房子不是他的，他只是善於理財的二房東，因為他在另一個地方租了一間套房，地點與設備都比我們好很多。

我跟他在餐廳正中間的位子坐下，大多時間我們什麼都不說，只是默默地吃著各自的餐點。隔壁桌來了一個獨自用餐的女孩，她才剛拿起刀叉，房東就開始與女孩搭話，不會太久的時間，房東的身體已經跨越一般人認知的社交距離，講話也變得溫柔，食指撥了撥女孩胸上的飯粒。我剛來到這裡，他們說什麼一句也聽不懂，看在眼裡，覺得新奇有趣。

我們三人一起走在石板路上，他們倆勾肩搭背唱著歌，氣氛歡樂，房東突然假裝憤怒，瘋癲地對著路邊一隻被丟棄的布偶又踹又踢，女孩笑了開來，我用剛學會的單字勸說，「死了啦！死了啦！」女孩笑得更樂了。

在老城廣場放射狀線條中的其中一條，我們走到兩扇盲窗之間，皇冠、雙頭鷹與獅車徽幟的雕飾下，是一道大門，又大又重，門把的周圍摸黑了的手指像是古老的指紋辨識，有種嚴肅神祕的宗教感，正好阻擋遊客的探查眼光，大門以前是給馬車通過的，人的來往僅用小門，我們剛好撞見有個人推開小門走出來，房東帶我們走進地下室。這裡的牆體厚實，空氣陰冷，重新處理的牆面顯得蒼白無力，沒有鹿角或燭淚的裝飾，後台更像個教宗的辦公室，沒有印象中地窖酒吧的暗黑氛圍，就連桌椅都帶點學術的氣息，算是個不怎麼成功的陳設，但客人卻意外地多，他們老得太快，無法常理辨識客群的年齡層，我房東也只能算是斯文不羈。

後來我還到過這裡一次，是為了辦理通用學生IC卡，原來這棟建築是座古蹟，1990年之後的使用者是我房東的母校，難怪戴眼鏡的客人就有好幾個。

他為女孩點了一杯軟性飲料，介紹了後台的朋友讓我們認識，他與朋友今晚在此有個娛樂性質的表演，房東用父親給兒子飯碗一樣的眼神，遞給我一個刮胡，一根木棒，什麼都不說，我狐疑地望向他，把鼻子弄皺。

女孩就在吧檯前靜靜飲酒，看著我們。不知道誰先開始的，報紙拿來就翻翻攪攪，嘶嘶刷刷，起先只是早晨閱讀天氣預報，逐漸變成午後燥熱的社會新聞，又揉又捏，擰了再搓，慢慢地，有人加入玻璃杯的敲打、餅乾盒與蓋的碰撞、鞋的踏步、嘴的口哨，我才明白今晚的表演形式是這麼回事。於是耳朵打開，就上了節奏，我把刮胡握成絲瓜，木棒當做刨刀，把聲音削進隨性的空氣裡。

這種表演注定要結束在看似瘋狂卻又可控的結尾，但我不想這樣結束，於是我開始吟唱，用遠而連綿的聲音，靠近後簡短鏗鏘，房東驚訝地看著我，有人願意付出喉嚨，像是靈魂的降落，唐突得可貴，我閉上眼睛，專心在每個無法複製的音節裡，他們的敲擊卻溫柔了起來。他們起身搖擺身體，抓起椅子在地上磨擦，像是指甲刮在黑板上。

聽說，每個捷克人都是音樂家，在民族主義風起雲湧的時代，音樂家用音樂找尋國家認同，用的便是民族音樂的基礎，音樂像風一樣撫摸麥田、婚禮與葬禮、人民的餐桌。但我問了幾個在地的朋友，他們對音樂卻是一竅不通。

記得有次，台中一場戶外演奏會，我完全是衝著剛獲得國際大獎的小提琴家去的，他的曲目表演完畢之後，大型交響樂團接連演出。我對著旁邊的友人說，今晚會出現〈丟丟銅仔〉之類的嗎？我會發瘋喔。不久果真出現了，並且不停歇奏著〈望春風〉、〈雨夜花〉。後來想，這些會是我們的民族音樂嗎，這些曲目撫摸過我們的心？

男人穿著鎖子甲，正坐在一匹馬的肚子上，馬四腳朝天綁起來反掛在半空中，我們從這個雕塑旁邊進去，有個漂亮的金髮男孩接過我的外套，交換了我的號碼牌，一層層往下走，天花板的古典雕飾像被鼎盛的香火熏過，黑得發亮，空間裡原本的椅子拆掉了，留下大片空地，滿滿的人就在其中，扭臀、擺肩。我們轉戰到劇院改裝的音樂吧，房東與下午搭訕的女孩早就不知道跑哪裡去了。狂歡的地方是包容的地方，但我在舞池，全場唯一亞洲臉亞洲身高，卻感到一絲絲恐懼，我試圖盯著一個起勁的人，他的眼睛很大瞳孔很小，鬍子很粗，上面有啤酒的白色泡沫，臉上布滿紅色的疹子，牛仔褲掉到蓋不住屁縫，屁股是毛做的，爪子孔武有力把人抓著就走，特別是他們在面對搖滾樂手的控場時，更毫不保留地嘶吼，讓我想到小時候看卡通《綠野仙蹤》長翅膀的猴子，如果幾隻也就算了，這裡是巨量的，撥不開的，還靠那麼近，立體誇張的臉孔，相由心生了激進的性格。那時我只是個還在相信地球是平面的、不是球體、從2D亞洲還不習慣3D世界的人。

半夜兩點，房東帶我到瓦茨拉夫廣場，告訴我這裡可以找到通向城市各處的電車，所有的夜歸人都該到此集合――他指著對面銀行的廊下――回不去的，也都在這裡躺下。在這裡躺下的何止酒鬼，酒瓶與坦克排列不盡，酒精與血液同等激情，曾經，屬於這個國家的傷口，也要從這個廣場消毒。房東與搭訕來的女孩與我告辭，便進行他們的夜去了。

街頭，那麼夜了，還是有燈光照亮建築上雕像上，雕像看著腳下的人們不知已經過了多久，細雪落在手心很快就化了，夜的遮罩可以找到漏光的縫隙，一切顯得黑暗與神祕，看似虛弱又充滿力量。我不想上車，只是一直走，一直走，而且想一直走不停。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應