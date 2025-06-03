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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．婚姻研究院】被婚姻當掉又如何

2025/06/03 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／辛夷

人到了某個年歲，終於明白世事無常。最好的日子，不過是隨遇而安，該吃吃、該睡睡，學會放手，別和自己過不去。允許一切發生，接受一切已然發生，在簡單的日常裡尋找樂趣。執著太累，強求太煩，內心平靜，腳步從容，才不會讓人生變成一場手忙腳亂的馬拉松。

婚姻也是如此。若只有一方苦苦支撐，終有一天，那根琴弦會像加班到凌晨的社畜一樣，崩潰斷裂。愛情最初的浪漫，如熱騰騰的鍋貼，時間一久，終究會變成冷掉的剩菜。當激情退去，彼此之間留下的，是心照不宣的默契，還是誰也懶得搭理誰的沉默？

曾經，我以為婚姻是兩個人並肩作戰的堡壘，風雨同舟，彼此依靠。後來才發現，當一個人努力築牆，另一個人卻在拆磚，那所謂的堡壘不過是泡影。我無數次在深夜冷醒，看著枕邊那位占據三分之二床位、鼾聲震天的男人，感覺自己像個房客，租住在自己的婚姻裡。

最近追了一部劇，劇情寫得極妙，讓人邊看邊思索。那些愛情裡的甜美與苦澀，婚姻中的堅持與無奈，讓人不禁反思──年少時視愛情為唯一，如今卻只想好好過日子。曾經專寫愛情的作家，最後開始書寫人生的酸甜苦辣，這樣的轉變讓人心生共鳴。我們都在成長，也都在學著與過去的自己和解。

有些人天生愛說反話，像老公主那樣，帶著幾分挑釁，卻希望旁人能順著她的意。相處久了，便懂得如何拿捏分寸，與其計較，不如淡然一笑，隨她去吧，反正地球不會因此停止轉動。

先生過去極力阻止我員工旅遊同行，生怕我影響他的自由。我看破不說破，淡淡地說自己也有課，見他鬆了口氣的表情，心中不禁發笑。或許，是時候計畫自己的旅行了。某日，當他與孩子下班回家，發現屋內空無一人，那一刻，或許才是真正的自由。無論是他，還是我。

兩人的節奏不一，總有生活在平行時空的錯覺。明明同住一屋簷下，卻不願對上視線，婚姻走到這一步，那種窒息感，令人不寒而慄。

當他嫌棄我骯髒不堪，做為選擇與他母親共眠的藉口，那一刻，我才真正覺得被拋棄。我是這段婚姻裡徹頭徹尾的失敗者，丟盡女人的顏面。這心結，或許這輩子都打不開。我是否選擇原諒，對他來說毫無意義，但我寧願先放過自己。

批評、鄙視、防衛、沉默，這些情緒築起一道高牆，將我們隔絕在不同的世界。他的博士學位是榮耀的光環，而我，永遠是他家人口中的鄉下村姑，與他家門第格格不入。然而，他那些光鮮亮麗的學術歲月，卻是我一手供養的。

讀袁瓊瓊的〈滄桑〉，最後那句：「一輩子都過完了……」心裡一陣發涼。人生走到這一步，才發現自己一直在戰場上孤軍奮戰。

過去，我總是主動跨越那些不屬於我的界線，以為能換來他的快樂，為他遮風擋雨，替他抵擋親人的冷嘲熱諷，結果呢？換來的只是無盡的鄙視。他們一家人緊緊相依，而我，永遠只是那個局外人。

我看著鏡中的自己，眼角的皺紋刻著歲月的痕跡。曾經，我信奉愛情，如今，我選擇信仰自己。走過風雨，我終於明白，這世間最珍貴的，不是別人的理解與認可，而是自己對自己的疼惜與成全。

所以，我決定不再等待，也不再期待。我會收拾好自己，開始一場屬於自己的旅行。去看看這世界的風景，去品嘗人生未曾嘗過的滋味。無論未來如何，我都將帶著微笑，輕裝前行，因為我知道，自己的世界，終於回到自己手中。

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