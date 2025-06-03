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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．香草隨食札記】綠花白千層 別視而不識

2025/06/03 05:30

期望大家對行道樹這位「身邊的植物朋友」有更多了解。期望大家對行道樹這位「身邊的植物朋友」有更多了解。

文、圖／蔡以倫

綠花白千層與白千層外觀相似，可從葉片辨識，綠花白千層葉子較寬大，白千層葉片較狹長。綠花白千層與白千層外觀相似，可從葉片辨識，綠花白千層葉子較寬大，白千層葉片較狹長。

近日受邀到新北林口新市鎮的國小授課，為老師與志工家長介紹「生活中的香草應用」。承辦老師特別提到，希望多介紹「綠花白千層」（Niaouli），這讓我備感興趣。原來，這是校園行道樹種，校方期望師生、家長對這位「身邊的植物朋友」有更多了解。

綠花白千層屬桃金孃科白千層屬（Melaleuca），與白千層（Cajeput）及澳洲茶樹（Tea Tree）是近親，但不同品種。葉片皆可提煉精油，在芳療領域常被應用。不過，三者在氣味、功效皆有微妙差異。

茶樹精油是常見居家抗菌利器，清涼強烈；白千層精油帶有尤加利與樟腦調性，適呼吸道使用；而綠花白千層精油則有溫潤草本氣息，可照護敏弱肌膚，或搭配按摩用於支持免疫系統。

綠花白千層與白千層外觀相似，僅靠樹幹難以分辨。兩者開花時都會長出奶瓶刷般的花穗，綠花白千層花朵有淡淡綠意，是其名稱由來。若尚未開花，也可從葉片辨識：綠花白千層葉子較寬大，搓揉後香氣溫和，有淡雅草本茶香；白千層葉片較狹長，氣味則偏涼且刺激，帶尤加利味。

藉著觀察葉脈、搓揉葉片、嗅聞香氣，可深入認識綠花白千層。混合精油與酒精，還可製作天然抗菌噴霧、居家薰香，方便且實用。

有位家長說：「原來每天接送孩子時經過的樹，竟然這麼有用！」老師也表示，香氛植物可啟發孩子觀察力，也讓大人對日常生活多了一份感知與連結。

或許，我們以為稀鬆平常的植物，其實正潛藏著生活的療癒與教育力。綠花白千層不再只是街道兩旁的風景，而是一個從嗅覺出發的認識旅程──帶領我們重新看見身邊的自然，也重新與家人、社群與土地建立對話。（作者為淡水香草街屋主人）

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