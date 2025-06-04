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【藝術文化】第44屆行政院文化獎得主揭曉 楊麗花、傅明光、吳晟獲殊榮

2025/06/04 05:30

第44屆行政院文化獎得主楊麗花。（文化部提供）第44屆行政院文化獎得主楊麗花。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部於昨（3）日公布第44屆行政院文化獎得主，由歌仔戲表演藝術家楊麗花（本名林麗花）、傳統建築修復匠師傅明光及詩人吳晟（本名吳勝雄）共同獲獎。文化部長李遠親自致電3位得主表示祝賀，肯定他們在傳統藝術、文化資產及文學領域的深厚貢獻，並指出3人長期關注社會與土地，實至名歸。頒獎典禮預定於7月10日在台北市中山堂光復廳舉行，屆時將由行政院長親自頒授文化獎章、證書及新台幣100萬元獎金。

第44屆行政院文化獎得主傅明光。（文化部提供）第44屆行政院文化獎得主傅明光。（文化部提供）

行政院文化獎是政府主辦層級最高的文化領域終身成就獎，表彰在文化發展與推廣上具特殊貢獻之傑出藝文人士。本屆獲獎的楊麗花，1944年生，是台灣歌仔戲界的代表人物之一。自野台戲起家，橫跨廣播、電視及電影等媒體，塑造台灣觀眾對歌仔戲小生角色的集體記憶。她於1980至1990年代在電視歌仔戲中廣受歡迎，多次獲得金鐘獎肯定。1991年，《呂布與貂蟬》在國家戲劇院演出，首度將歌仔戲帶進國家級表演殿堂；2022年獲傳藝金曲獎戲曲表演類特別獎；2023年則被台北市政府公告為「無形文化資產保存者」及「傳統藝術藝師」。

第44屆行政院文化獎得主吳晟。（文化部提供）第44屆行政院文化獎得主吳晟。（文化部提供）

傅明光，1940年生，自小立志成為泥水匠，從業超過一甲子，為台灣少數精通傳統客家建築修復技術的匠師。他擅長祠堂、廟宇、伙房等建物的修造，涵蓋屋脊、山牆、泥塑、剪黏等工法，並秉持古法純手工施作，以「瓦作整齊、不漏水」為一大特色。傅明光致力於無形技藝的保存與傳承，2016年被文化部認定為「土水修造技術」保存者。

詩人吳晟，1944年生，自1970年代以來長期關注台灣農民與土地議題，以農民文學與鄉土詩為創作主軸，作品屢屢呈現對社會變遷與命運的深刻觀察；1980年參與美國愛荷華國際寫作計畫，將台灣文學介紹至國際，詩作被譯成多國語言；2007年獲吳三連文學獎；2015年獲頒台灣文學金典獎。他亦積極參與環境與人權運動，被譽為文化行動者的典範。

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