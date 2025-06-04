【藝術文化】NSO日巡最終場今晚登場 黃俊文攜手好友維特．赫譚斯坦獻藝

黃俊文（左）與維特是十幾年的好朋友。（NSO提供）

〔記者凌美雪／東京報導〕NSO國家交響樂團日巡行程最終站將於今（4）日在東京歌劇城音樂廳（Tokyo Opera City）演出，原定此行中唯一的一首雙重協奏曲目，是由台灣的小提琴家黃俊文攜手日本當代中提琴教母今井信子共同演出，沒想到今井信子近日因健康因素無法參與，經緊急多方尋找，最後改由德國中提琴家維特．赫譚斯坦（Veit Hertenstein）代打，這中間曲折的過程，頗有「眾人尋他千百度，那人卻是黃俊文好友」的巧合。

雖然是休息日，維特（右起）抵東京後，隨即與黃俊文及音樂總監準．馬寇爾進行排練。（NSO提供）

NSO執行長郭玟岑說明，原本在尋找代打人選時，因為只有1場，且外國人申請到日本表演的工作證必須耗時2週，所以優先考慮同期間會在日本的演奏家，但遍詢一回並不順利。後來，今井信子的經紀公司提議，德國的「舒曼四重奏」（Schumann Quartet）將於6月11至18日在三得利廳演出，或許可以試試請其中的中提琴家維特．赫譚斯坦提前到日本？但當時維特雖已取得工作證，日期卻沒有包括6月4日，所以NSO透過台日交流協會協助，向日方核發工作簽的相關單位溝通，再補申請後，終於底定。

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在日巡前3站以貝多芬《D大調小提琴協奏曲》成超級亮點的黃俊文，昨天與樂團獲得1天短暫的休息，提到今天將端出全新曲目，笑說「古典音樂圈子真的很小」，因為他與維特同在2011年簽進同一家非營利紐約經紀組織Young Concert Artists（YCA），因此成為好朋友。

「維特的演奏非常非常的溫暖，而且他人更溫暖，是個非常沒有架子的人。」黃俊文說，維特也是今井信子創辦的東京國際中提琴比賽第1屆榮獲殊榮，可說與日本也頗有淵源，所以當他得知新的搭檔人選是維特時，也非常開心，因為「每次跟他合作都非常愉快」。

黃俊文說，「舒曼四重奏」現在在國際上非常有名，維特在2年前加入，而「舒曼四重奏」的美國經紀公司，又恰巧在2年前簽了黃俊文在美國多年的經紀公司AMG。「真的是很奇妙的緣分，」郭玟岑笑說，「有一種翻遍全世界，然後找到一個黃俊文的好朋友的感覺。」讓人更期待今晚將在東京歌劇城音樂廳的演出。

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