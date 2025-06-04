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【藝術文化】《進擊的巨人》世巡音樂會10月登台 全台唯一場6/10啟售

2025/06/04 05:30

「進擊的巨人Beyond the Walls 世界巡演」音樂會將於10月23日在台北小巨蛋開演。（MNA牛耳藝術提供）「進擊的巨人Beyond the Walls 世界巡演」音樂會將於10月23日在台北小巨蛋開演。（MNA牛耳藝術提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由MNA牛耳藝術主辦的「進擊的巨人Beyond the Walls世界巡演」音樂會，將集結交響樂、搖滾樂團、合唱團及動畫片段，打造沉浸式的視聽饗宴於10月23日在台北小巨蛋盛大開演。牛耳宣布，演出票券將於6月10日中午12點開賣。

牛耳表示，此次音樂會由作曲家澤野弘之與山本康太共同監製，2人不僅親自參與樂曲編排，也全面採用日本原版樂譜，確保現場演出完整還原動畫原聲配樂的張力與情感。澤野弘之表示：「《進擊的巨人》的音樂對我來說是創作職涯中極其重要的一頁，這場音樂會能讓粉絲再次與作品連結，是非常難得的機會。」山本康太亦指出：「每首曲目都由我們傾心製作，希望讓更多人親身體驗這部作品的音樂魅力。」

音樂會由長榮交響樂團搭配官方巡演Live Band、國際巡演歌手與合唱團共同演出，曲目包括《at’aek ON taitn》、《counter．attack-mankind》、《Apple Seed》、《Footsteps of Doom》等多首經典，並同步播放動畫精選片段，呈現一場感官轟炸的沉浸式體驗，觀眾將隨著音樂重返調查兵團的壯烈旅程，見證角色的掙扎、犧牲與成長。

《進擊的巨人》2024年榮獲首屆「全球影響力獎」，被譽為動畫史上的經典神作。此次音樂會為官方全球巡演計畫之一，曾橫掃杜比劇院、卡內基音樂廳、倫敦溫布利體育館與雪梨歌劇院等世界級場館，所到之處皆引發粉絲熱烈回響。值得留意的是，此次演出為全台唯一場，邀請全台巨人迷，重返牆內外的自由戰場，共享一場視聽饗宴。

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