【自由副刊】 潘家欣／以棋代卜

圖◎王孟婷

◎潘家欣 圖◎王孟婷

都說人上了年紀會迷信，有的朋友迷紫微斗數，有的迷星象，有的迷塔羅牌。

我迷的是棋。

圍棋是一種心靈競賽，下棋同時必須運用到想像力、爆發力與韌性。學棋之後，我日日勤練。拜網路之惠，練習全無時空限制，就算失眠凌晨三、四點醒來，只要開手機上網，就能連線到對手來與我下棋。

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對手或許住在地球的另一端，或許是剛剛下班吃過飯，或者邊飲著早餐咖啡邊下一局棋？又或者，其實對手與我同屬一個時區裡，凌晨三點不睡覺，來幽玄之地練兵？我的圍棋APP沒有任何交談功能，只有對戰紀錄。我無從得知對方是老？是少？也許，我的對手甚至不是人類？

那都不重要。

我下棋是為了練心，因為下棋的時候，看到的都是自己的缺點。程式設定為快棋，我只有三到六分鐘的對決時間，每一局都是貼身的肉搏戰。稍有閃失，一瞬軟弱，就輸定了。

影集《后翼棄兵》裡面，有一名冠軍棋手說：光看第一手開局，他就能判斷對手有沒有勇氣。事實如此，人從一出生就是開局，你若只想著保守過日不害人，別人自會來撮弄你。你愈是龜縮，對手愈是恣意妄為，這時候你才知道，原來要出力去爭取、去抵抗，人家才會尊重你。《后翼棄兵》演的是西洋棋，我不太會下西洋棋，下過幾回，只略感覺那是有階級的棋種，必須熟悉每個階級的強項與弱項，才能舞出漂亮的一局，跟象棋一樣，兵有兵的走法，炮有炮的優勢，將則有將的權力與限制。

圍棋的世界沒有階級，每一子都是平等的。也就是說，我犧牲一子，或者我得到了一子，那一子的價值並不是棋子本身的價值，而取決於那一子原有的位置：我犧牲這一子，能換來多大的空間？能取得多好的先機？我動手殺掉眼前的子，能擋下敵人的進攻嗎？能給我軍建立好的後援路線嗎？能破壞對方多少腹地？雙方牽引局勢，直到終了，圍棋屬於平衡感的世界，最適合練心的兵法――要攻？還是守？或是以攻代守？

早上起床，思緒還混濁不堪，坐在廁所裡我就先打開九路棋盤，九路指的是棋盤的每邊只有九條線，每一條線，都是一條路。棋子只能走在路上，所以那是一種很小很小的初學者戰局，時間限制三分鐘。只要走錯一步，差不多就可以認輸了。

我常以「三三」開局，那是一種在邊邊角角安排基地，勤奮屯墾，採取保守實地的路線。但有時，我會用「天元」開局，天元是棋盤的正中央，把第一手棋子下在半空中，完全不接地氣，這種下法很冒險，但是站得高有站得高的優勢。如果運用得當，能在空中連結四界之地，把敵手殺到一顆棋子也不留。（不過，那樣趕盡殺絕的下法，其實是不太有棋品的。）煞氣特重的時節，我會不斷下出「征子」，對方緊咬，逼成一種誰也不能鬆手的纏鬥至死，鬆手就受重傷，一旦開始征子，就是大開殺戒了。通常好的對手不會隨便下到征子，那時我就會在日常提醒自己：看清楚眼前的事，有沒有必要征子？

下個一局，心裡大概就清楚了。

後來，我把這樣的晨弈，視為自己一天的運氣占卜。第一手棋我不做算計思考，任憑手指行動，有時手指會自然選擇三三開局，預告今天是腳踏實地的平和好日，有時心會突然選擇天元開局，代表那是具有變動感，需要做出冒險決策的日子。

至於準不準？其實忙完一天我就忘了。第二天，新的棋局又開始。

以前是不卜棋的，以前我案頭是小說、是詩集，遇到難決的事情，我的迷信是隨手去翻小說，看翻到的第一個句子章節在寫什麼？

但是以文學為卜有陷阱。記得有一回，我遇到一件難題，無法判斷自己要不要進去攪和與己無關之事，於是我翻開深愛的《地海巫師》，連卜三卦，都是「鐵若能宮」。鐵若能宮是小說裡的魔宮，但是主角非進去不可，他會在那邊受到誠實與信念的考驗，也會在鐵若能宮失去信賴的小鼠伙伴甄塔克。但是那時候，我把這一卦解為我要去救甄塔克，以為自己可以翻轉鐵若能宮。

結果呢，我進了鐵若能宮，見識了以正義與良善包裹的太古邪靈，也清楚看見了自己的鄉愿與軟弱，真相是我恪守了信念，也失去了甄塔克、我的天真與無防備。文學的卜卦就跟籤詩、跟希臘神殿預言一樣狡猾無比，解錯就得到完全相反的結果，但人的心總是寧願去相信自己想聽的那一面解讀，即使是錯。我學會不要太過信任自以為的專業，畢竟文學原本某部分就是騙人的行當，不然怎能魅惑眾生？

比起撲朔迷離的文學，圍棋確實是武行了。一種斯文的武行，殺戮是實的，損失也是實的，以棋代卜，我學會進退都有價，輸了幾子，就是幾子。●

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