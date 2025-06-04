【家庭plus．全球觀測站】網路歪風 孩子有樣學樣

圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

英國中小學生在校不當行為遽升，教育界除呼籲家長必須多加關注外，也在全英教師聯合會中提議政府介入，防範未來的社會不安。

英格蘭教聯近期的一項調查發現，中小學的厭女症和種族歧視明顯加劇，高達3分之2教師認為，社交媒體是導致霸凌和學生不良行為的關鍵因素。學生多模仿川普和被數國通緝的厭女（貶抑女性）網紅安德魯．泰特Andrew Tate的行為，像是公然對女教員咆哮，甚至堵門不讓其離開。

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英格蘭教聯在年度會議上表示，有學生認為在校使用手機是不可剝奪的權利，甚至用來搗亂上課、嘲笑同儕，以贏得同學的尊重。

一位小學女老師說，遇過一些10歲男孩拒絕跟她說話，他們崇拜厭女網紅有一堆名車跟女友。很多學生受網路影響，公然在談話中發表種族主義、恐同、恐跨性別和性別歧視的言論，並表現出這是「正常且不會有任何不良後果的言論」。

〈呼籲政府介入〉網路有毒言論 孩童有樣學樣

英國教聯認為政府需要擬定計畫，應對網路危險言論。英國教育部表示，知道某些危險影響者的崛起，正對下一代產生破壞性的影響，正在研擬計畫增強年輕人抵禦極端主義的能力，提供系列資源幫助家長與教師，解決這些挑戰性問題。

但網路上的有毒言論管控不易，許多孩子的線上技能都比父母師長高，暗黑網論已在現實中延伸並顯示出傷害，部分邪惡態度被學童認為可以自由地公然發揮，就是一個警訊。

日前在利物浦舉行的英格蘭教聯會議中，有教師表示，當家長被叫去討論孩子的行為時，有些人的情緒相當敵對，甚至演變成暴力，讓校方很難處理。許多學校繼續容忍學生的不良行為，是為了達到教育部要求的出席率，因此避免祭出停學或開除的處分。

教師界認為政府需要制定更強硬的政策，來確保所有兒童與家長都能遵守，像是對重度不良行為孩童的家長罰鍰，屢勸不聽者將可能被拒入學等。

〈不想去學校〉女學童在校安全感下降

倫敦大學近期研究發現，英國女學童在校安全感下降，並對教育更加失望。與新冠疫情前的幾年相比，這已成為學校面臨的一個緊迫問題。

研究發現自2020年以來，女孩的持續缺課10%或以上的比例上升，2023～24年度中，公立中學的女孩持續缺課率為26.8%，比男孩的24.3%高。研究認為女學童的在校情感參與度下降，和缺課之間有緊密的關聯，低參與度將造成逃課的可能性。

儘管國際調查顯示自疫情以來，許多國家的學生歸屬感、安全感和自豪感都下降，但英格蘭13～14歲的女生是下降幅度最大的國家之一，且明顯低於男生。在2019年，英格蘭女孩認為在學校是安全的達43%，到2023年下降到21%。同期英格蘭男孩的比例則從41%下降到31%。女孩對學校歸屬感也陡降17%，對學校的自豪感下降20%，以上兩種的下降幅度都是男孩的兩倍。

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