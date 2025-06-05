【藝術文化】OPENTIX 2024總票房再創新高 文化幣效益顯現

OPENTIX兩廳院文化生活發布年度數據報告，國家兩廳院藝術總監劉怡汝（右）與國立陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐合影。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國家兩廳院邀請國立陽明交通大學統計學研究所副教授高竹嵐研究團隊執行分析的《OPENTIX兩廳院文化生活2024年度數據報告》昨（4）日發布，2024年總票房再創新高，達18.4億元，票券銷售量突破210萬張，節目總數超過3,150檔，顯示表演藝術市場持續活絡。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院將持續以內容策展與數據洞察雙引擎，攜手全台藝文團隊推動資源共享與觀眾精準溝通，致力於建構可持續、共融的表演藝術文化生態。

請繼續往下閱讀...

高竹嵐指出，2024年票房總金額達18.4億元，其中表演藝術類貢獻18.2億元，年增幅高達17％。票房成長動能主要來自大型音樂劇、戲曲、馬戲類節目，以及動漫與電影配樂音樂會，尤其繪本音樂會與卡通角色授權的節目，凸顯親子客群的文化消費力。

在觀眾關注度方面，躍演《勸世三姊妹》及影集式音樂劇《SC驚釀小酒館》返場，皆創下單日10萬人次瀏覽高峰，讓表演藝術成為社群熱議話題。

青年族群參與也是今年關鍵亮點，在文化幣助攻下，16至22歲會員人數已突破4萬人，較去年成長4成，其中約3.5萬人使用文化幣，累計購票8.5萬張、總訂單金額達4,650萬元，年增幅達100%。近5成文化幣用戶在首次消費後仍持續購票，顯示文化幣在培養青年觀眾參與、建立長期消費行為上具備顯著成效。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法