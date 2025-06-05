【藝術文化】台媒與文化人參與海峽兩岸中華文化峰會 文化部：這是統戰伎倆非文化交流

〔記者董柏廷／台北報導〕針對近日台灣媒體及文化界人士參與中共官方主辦的「海峽兩岸中華文化峰會」，與會代表於會中發表疑似傷害台灣主權的言論，文化部昨（4）日回應表示，中共官方「假文化之名做為號召，實際上所展現的仍然是在利用台灣媒體及文化人做為其傳聲工具，這是周密的統戰伎倆，不是真正的文化交流」，並呼籲相關媒體及文化人能珍惜守護自由民主台灣。

文化部指出，「所有自由民主國家一定展現出的是由民間、由人民、由下而上、百花齊放的文化蓬勃發展樣貌，唯有威權國家才會是從政府、從官方、從上而下的指導訓誡。」台灣也曾歷經戒嚴時期，政府以「文化高峰會議」形式傳達政策，甚至以「電影檢查」、「歌曲審查」及《出版法》等限制言論自由，但今日的台灣，已擁有完全的媒體與創作自由。

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文化部表示，本次中共舉辦的「海峽兩岸文化高峰會議」，從開幕典禮、致詞內容到節目安排，「處處可見中共統戰的目的，這是政治，而非文化。」中共藉文化名義邀台灣媒體與文化人參與，卻發表「傷害台灣主權及台灣人民感情的言論，這是對於文化人的不敬」。

文化部重申，對文化交流向來秉持自由開放、多元包容原則，也鼓勵台灣文化人赴國際交流，包括前往中國，但「中共卻一再以文化做為統戰工具，這是對文化的羞辱，絕對不是真正的文化交流」。文化部最後強調，希望相關媒體與文化工作者應共同堅守自由民主價值，不應「在享有台灣最自由的媒體環境與創作空間時，卻被中共當成沒有靈魂的傳聲筒」。

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