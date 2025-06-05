【藝術文化】NSO日巡終站東京完美演出 雙重協奏華彩交響

日巡壓軸在馬勒《第四號交響曲》最後女高音宮地江奈（前排左4）的歌聲中畫下句點，指揮馬寇爾（前排左3）多次來回謝幕，表達最大的謝意。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕NSO國家交響樂團日巡最終站昨（4）日晚間在東京歌劇城音樂廳（Tokyo Opera City）登場，此行中唯一的一首雙重協奏曲目，由台灣的小提琴家黃俊文攜手與日本有深厚淵源的德國中提琴家維特．赫譚斯坦（Veit Hertenstein），共同呈獻布魯赫的《E小調雙重協奏曲》（為小提琴與中提琴與樂團而作），華彩交響，讓現場觀眾為之傾倒，最後樂團在馬勒的《第四號交響曲》，為巡演畫下完美句點。

小提琴家黃俊文（左）與維特．赫譚斯坦的演出獲得滿堂彩。（記者凌美雪攝）

最終站演出一樣以蕭泰然的《來自福爾摩沙的天使》開場，做為台灣遞出的文化名片；緊接著，黃俊文迎來好友維特，兩人一起站上獨奏家的位置，雙重協奏曲的演出，眼神交流，展現十足的好默契。雖然維特是臨時代打，但小時候就學過這首曲子，這次跟黃俊文首度與樂團合作此曲，隨後兩人還加碼安可了莫札特的曲子，獲得滿場喝采。

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兩位獨奏家都說，密集排練中，可以感覺到指揮準．馬寇爾對此曲很深入的理解，在他的指引之下「非常放心」，而且這個廳的音場與樂團的聲音都非常好。維特認為這首曲子有點室內樂的特質，比較浪漫，也希望觀眾能在他們的音樂中受到感動。

東京最後一場演出同樣吸引許多NSO在樂界的好友，包括NHK交響樂團、日本讀賣交響樂團的代表等；日本齋藤紀念管絃樂團代表磯貝純一認為，樂團的音色很溫暖、充滿愛；指揮家園田隆一郎認為，獨奏家的演出很自然；台灣歌劇教父曾道雄教授特別攜子前往觀賞，他非常推崇東京歌劇城音樂廳的音場，同時認為，兩位獨奏家的安可曲非常棒。

演後NSO也特別安排簽名會，由馬寇爾總監、黃俊文、赫譚斯坦與女高音宮地江奈親自與現場觀眾互動。馬寇爾認為昨天壓軸場的表現是全程最好的一場，而且，很高興見到很多在地樂界與政界的觀眾，能把台灣的聲音與訊息分享出去。

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