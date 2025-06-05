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【藝術文化】故宮「從印象派到現代主義」特展 開箱雷諾瓦 高更 塞尚真跡作品

2025/06/05 05:30

雷諾瓦〈彈鋼琴的兩位少女〉。（故宮提供）雷諾瓦〈彈鋼琴的兩位少女〉。（故宮提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由故宮與美國大都會藝術博物館合作的「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」將於6月14日在故宮第2展覽館開展。昨（4）日於故宮舉行開箱記者會，首度公開3件來自大都會博物館的重量級大師真跡原作，分別是皮耶-奧古斯特．雷諾瓦〈彈鋼琴的兩位少女〉、保羅．高更〈大溪地的出浴女子〉與保羅．塞尚〈布豐莊園附近的樹木與房舍〉，象徵印象派至現代主義藝術的風格轉變。雷諾瓦〈彈鋼琴的兩位少女〉展現溫柔光影與家庭場景，是印象派對日常美學的完美體現；塞尚〈布豐莊園附近的樹木與房舍〉則以幾何結構與色塊層次建構自然景致，是邁向現代主義的重要轉捩；高更〈大溪地的出浴女子〉展現異域主題與濃烈色彩，亦為象徵派與野獸派奠基之作。

保羅・高更〈大溪地的出浴女子〉。（故宮提供）保羅・高更〈大溪地的出浴女子〉。（故宮提供）

塞尚〈布豐莊園附近的樹木與房舍〉。（故宮提供）塞尚〈布豐莊園附近的樹木與房舍〉。（故宮提供）

故宮院長蕭宗煌表示，回顧1961年與1996年故宮曾赴大都會展出，睽違近30年，如今能迎來大都會館藏來台，意義重大，展覽匯集該館羅伯特．雷曼家族及民間捐贈的81件珍貴作品，包括梵谷、馬諦斯、秀拉、畢沙羅、卡薩特等38位藝術家的創作。

此批原展於「雷曼廳」的重要作品，是首次以整體的形式離開大都會博物館，展覽將依「身體姿態」、「肖像與人物」、「徜徉自然」、「從城市到鄉村」、「水岸風光」5大主題呈現，完整詮釋19至20世紀之間，法國藝術家如何以繪畫回應時代變遷與美學追求。

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