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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 蕭宇翔／純園

2025/06/05 05:30

圖◎黃子欽圖◎黃子欽

◎蕭宇翔 圖◎黃子欽

「知識是有罪的。」──高爾基

1

八十年來生長在

同一塊土地上

果子可食用，風乾的葉

和花，沖泡一壺茶

那木質多細膩

就做成筷子或手杖

從日出到日落

走入萬葉所篩漏的

陽光下

曾有無數雙眼睛

這樣照看它，想將它

修剪為一株溫馴的

圍籬植物就可以

2

一隻溫吞的銀腹蛛

曾攀附其上，羅織它

清澈的語言，無聲的網

「讓我最傷心的，這樣一個

外文系的人，生性浪漫

個性颯爽，無條件陪伴

我，最好的朋友就是他」

就是他

以冷靜的筆端

上繳報告：

「一九八一年

台獨。擴大駐偵

清查。可疑目標

溪洲國中教員。吳

於案發當日上午

七時許。曾到學校

隨即離去。」

還有聯絡嗎？

「這樣的好朋友

沒有差，我們就應該

體諒他有他的恐懼

和哀傷莫怪他」

3

我看見蜜蜂

在樹蔭下工作

觸目所及的黃花

牠逐一停駐過，有陣風

打亂了牠的節奏

而這樣的事又有多少人看過

牠消失在一陣風中

《美麗島》《夏潮》《暖流》

阻斷，查禁，燒毀過

換了名字重新

試著環流

繼而

書店和印刷廠

循線沒收，壓入鐵盒

夾板的最底層

那些字

曾清如純氧

那些目視，曾烈如冥火

而這樣的事又有多少人看過

《群眾》《深耕》《無花果》

4

「總想有點用途，細緻，周詳

處處小心翼翼；滿口高談闊論

但有點愚魯；老實說，顯得可笑」

艾略特笑話著的

是戀人？還是作家？

「但作家，是世界的戀人

且正是戀人

創造了這個世界」如果

我這樣辯解──

5

走在抿石子路

他的書屋，通透，發光

走入烏心石

和桃花心木

我跟在他的身後

慶幸於

漫步在

空氣相對輕盈的時刻

在他一生的

傍晚時分。他說

他並不避諱於信仰

那麼此刻，他就最像

維吉爾，帶但丁

走入那森林

當灰太陽

潑灑溪洲的紅土上

每個人

都抱了他一下

浸沐於告別後，啟程前

片刻的自由，與慌張

我們已行經地獄

為的是朝向天堂

但天堂，從未開放

因為我們聽取了

這些故事，做為罪

與罰。因為聲音總是消逝

故事，總是遺忘

如死亡。雖然故事尚未

發生在我身上。唯有

聽取並講述

讓聲音延長

直到故事消弭在

在輕盈的空氣中

下一代，下下一代

或許才有真正的天堂

6

我曾好幾次這樣開車

前往又離去，在純園

老師的背影在加速中

愈來愈小，我感覺自己

像個情報員，只不過

站在老師的一邊，一名

雙面諜，表面上

向文學輸誠

實際上，熱愛著我的敵人

並將生命做為任務

去觀摩，去搜羅，去發問

當我聽見車窗外

綠葉緩慢地滋長

一隻畫眉

倏爾停駐

在後照鏡上，牠

彷彿是隻蜜蜂

嗅聞到無形的蜜

而我，在風中搖曳

看那閃爍的羽毛

在狂風下流動，剝復

這亮麗的鎧甲，會否

潰於一夕，使我難免憂心

開口的瞬間，牠振翅而飛

掉入鏡中，牠愈來愈遠

只留下一道哨音，響亮

清脆，混合著窗外

綠葉滋長的聲音

在更內部的飛行中

牠必能率先感應

某時這一刻

拓寬了的空氣

註：末四句改寫自里爾克〈杜伊諾哀歌〉

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