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【自由副刊】 蕭宇翔／純園
圖◎黃子欽
◎蕭宇翔 圖◎黃子欽
．
「知識是有罪的。」──高爾基
．
1
八十年來生長在
同一塊土地上
果子可食用，風乾的葉
和花，沖泡一壺茶
那木質多細膩
就做成筷子或手杖
．
從日出到日落
走入萬葉所篩漏的
陽光下
曾有無數雙眼睛
這樣照看它，想將它
修剪為一株溫馴的
圍籬植物就可以
．
2
一隻溫吞的銀腹蛛
曾攀附其上，羅織它
清澈的語言，無聲的網
．
「讓我最傷心的，這樣一個
外文系的人，生性浪漫
個性颯爽，無條件陪伴
我，最好的朋友就是他」
．
就是他
以冷靜的筆端
上繳報告：
「一九八一年
台獨。擴大駐偵
清查。可疑目標
溪洲國中教員。吳
於案發當日上午
七時許。曾到學校
隨即離去。」
．
還有聯絡嗎？
．
「這樣的好朋友
沒有差，我們就應該
體諒他有他的恐懼
和哀傷莫怪他」
．
3
我看見蜜蜂
在樹蔭下工作
觸目所及的黃花
牠逐一停駐過，有陣風
打亂了牠的節奏
而這樣的事又有多少人看過
牠消失在一陣風中
．
《美麗島》《夏潮》《暖流》
阻斷，查禁，燒毀過
換了名字重新
試著環流
繼而
書店和印刷廠
循線沒收，壓入鐵盒
夾板的最底層
那些字
曾清如純氧
那些目視，曾烈如冥火
而這樣的事又有多少人看過
《群眾》《深耕》《無花果》
．
4
「總想有點用途，細緻，周詳
處處小心翼翼；滿口高談闊論
但有點愚魯；老實說，顯得可笑」
．
艾略特笑話著的
是戀人？還是作家？
．
「但作家，是世界的戀人
且正是戀人
創造了這個世界」如果
我這樣辯解──
．
5
走在抿石子路
他的書屋，通透，發光
．
走入烏心石
和桃花心木
．
我跟在他的身後
慶幸於
．
漫步在
空氣相對輕盈的時刻
．
在他一生的
傍晚時分。他說
．
他並不避諱於信仰
那麼此刻，他就最像
．
維吉爾，帶但丁
走入那森林
．
當灰太陽
潑灑溪洲的紅土上
．
每個人
都抱了他一下
．
浸沐於告別後，啟程前
片刻的自由，與慌張
．
我們已行經地獄
為的是朝向天堂
．
但天堂，從未開放
因為我們聽取了
．
這些故事，做為罪
與罰。因為聲音總是消逝
．
故事，總是遺忘
如死亡。雖然故事尚未
．
發生在我身上。唯有
聽取並講述
．
讓聲音延長
直到故事消弭在
．
在輕盈的空氣中
．
下一代，下下一代
或許才有真正的天堂
．
6
我曾好幾次這樣開車
前往又離去，在純園
．
老師的背影在加速中
愈來愈小，我感覺自己
．
像個情報員，只不過
站在老師的一邊，一名
．
雙面諜，表面上
向文學輸誠
．
實際上，熱愛著我的敵人
並將生命做為任務
．
去觀摩，去搜羅，去發問
當我聽見車窗外
．
綠葉緩慢地滋長
一隻畫眉
．
倏爾停駐
在後照鏡上，牠
．
彷彿是隻蜜蜂
嗅聞到無形的蜜
．
而我，在風中搖曳
．
看那閃爍的羽毛
在狂風下流動，剝復
．
這亮麗的鎧甲，會否
潰於一夕，使我難免憂心
．
開口的瞬間，牠振翅而飛
掉入鏡中，牠愈來愈遠
．
只留下一道哨音，響亮
清脆，混合著窗外
．
綠葉滋長的聲音
．
在更內部的飛行中
牠必能率先感應
．
某時這一刻
拓寬了的空氣
．
註：末四句改寫自里爾克〈杜伊諾哀歌〉
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