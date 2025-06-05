【自由副刊】 吳敏顯／礙子列隊當風景

◎吳敏顯

文．攝影◎吳敏顯

頭城是吳沙帶領漢人拓墾宜蘭平原的第一站，迄今仍留存不少先人的文物供人們觀賞。遺憾的是，跟許多有錢的富豪花錢那樣，大多數人都不會去珍惜計較。對古文物和老故事有興趣的朋友，不妨趁早把握機會前去走走。

在頭城老街北端的土地公廟後面，就有一幅奇特的風景──大家可以看到整排數以百計的白磁「礙子」，用紅磚鑲上圍牆。如果，將它和台灣電力公司起了聯想，那就錯了。

請繼續往下閱讀...

這幅奇景，純屬私人產業，一個稱為「蓮光寺」的閒置庭院外牆。

鏡頭裡，磚牆上鑲著一顆顆白亮亮類似特大碗公的磁器，是電纜地下化之前，固定在高壓電桿上，用以隔絕電流外漏的磁器，名叫「礙子」。年輕的現代人可能認不得它，而將它視為某種裝飾用品或園藝器材。

其實，這個拿那麼多白磁「礙子」充當圍牆裝飾品的景觀，與六十年前的宜蘭縣長林才添先生有點關係。因為林前縣長曾經開設窯業工廠，牆上這些「礙子」，正是當年林家窯業工廠所生產的主要產品。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法