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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．柴米油鹽】生命關卡 從心解鎖

2025/06/05 05:30

圖／張慰慈圖／張慰慈

文、圖／張慰慈

圖／張慰慈圖／張慰慈

幾年前，因病經歷了一場生死徘徊，這期間我失去許多生存的基本能力。經過近一個月的醫治，雖然後來病痛離身，但要回到原本的生活軌道上，還是經歷了一個辛苦的過程。

當時，護理師教我，如何從喝水到柔軟食物試著用自己的吞嚥功能進食。過程中，我十分小心地試著每一次的入口，因為醫生提醒，若吞嚥不當嗆到，很容易再次感染吸入式肺炎，可能又再次危及到生命，這讓我心有餘悸。不禁想問嬰兒時期的我，也是需要這樣的練習嗎？當這些生命歷程重新來過，我學習的又是什麼？

以前看過幾部西洋電影，內容是描述靈魂突然被交換的故事。原本擁有習以為常，那些幾乎不感存在的需求，突然喪失了。我在生病的初始之時也是這樣的驚嚇，這才真正領悟到電影的詮釋。

這場生活技能瞬間歸零的經驗，讓我經歷了很大一場震撼教育。對於要重新學習來到世上一開始的功課，在過程間雖然十分辛苦，但讓我很感恩，因為這個「重來」，讓我親自體驗生命成長不一樣的面貌。

幾週前，母親病了一場，低燒昏睡不醒，飲食不進，也無法自然用藥，只好採取我十分不願意的醫療方式，從鼻腔放入了一條鼻胃管，協助她能獲得一些安穩。

看著生命垂危的她，我獨自張羅著有可能需要的安排，情緒十分複雜。但是，因為自己長時間對這個課題的學習，加上10年前親手處理父親的後事，即使在關鍵的一刻，我沒有慌亂，反而更專注在如何陪她面對眼前的困境上。

希望母親在世的每一刻，心內能有所依靠，身外能從容面對可能即將遇見的生命轉換。我更不會讓情緒去看待這個旅程的進行。

其實我一直在趕路，告訴自己若母親時間有限了，我要加快清除她此生那些曾有的遺憾，因此用具體並明顯的表露方式，成了我非常重要的功課。於是，即使她昏睡著，也在她耳邊低聲不斷地為她打氣，告訴她不要害怕，女兒都會陪伴並讓她依賴，並拜託看護，若我離開時媽媽醒來，一定要讓她知道我們一直的守護。

一週後，母親的病情奇蹟般穩定下來，如今康復。只是因為她的失智症，對於重新訓練吞嚥，醫生評估會多了不少難度。於是，我對母親說：「我會燉好湯從鼻胃管送進您身體裡，就先暫停用嘴吃飯，開始用心來品嘗美味好嗎？」她溫柔地看著我，點了點頭。

我們的生命中常會遇到很多關卡，以前老是認為是外境給了擋道的障礙，後來慢慢領悟，那些關上的門，其實是被我們自己從內鎖上的，明白了，解鎖就容易了。

「媽媽，我們不著急，您要放輕鬆。我會陪著您慢慢試。」老人家點點頭竟對我說：「我有聞到湯的香氣，真好喝。」

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