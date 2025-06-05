【家庭plus．親子會客室】有了存摺 開始想存錢

有了存摺 開始想存錢

文／沈仁

小學時期，我每天有10元至20元不等的零用錢，下課時間就轉手貢獻給學校合作社的點心或玩具了。

直到有一天，母親在郵局為我辦理了儲蓄帳戶，看到存摺封面上印著自己的名字，心裡有種特別的感覺，總覺得自己彷彿離大人又更進一步了。從此之後，舉凡壓歲錢、獎學金、消費找零都開始收集起來，甚至開始減少購買零食、玩具的頻率，只為了多節省一點錢能存下來。只要集滿兩百元以上，母親就會陪同我去存錢。

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到了郵局之後，抽號碼牌、填寫存款單，母親都讓我自行操作，我就照著存摺封面開始填寫戶名、局號、帳號以及存款金額，也是在那個時候學到數字大寫的壹到拾是怎麼寫的。填寫完成後，母親會再幫我檢查一遍，確認無誤後，就等櫃台叫號，接著把單子、存摺、存款都交上去。每次看到存摺裡面的數字一點點地增加，就覺得很有成就感。儲蓄這個習慣也延續至今。

後來，我出社會工作超過一年後，某天，母親帶我到投信公司開戶，並讓我認識了基金，以及如何定期定額扣款。讓我除了儲蓄之外，又多建立起一個習慣。基金彷彿是儲蓄的進階版，每個月得存夠一定的金額，才能讓基金如期扣款。也因此更加體認到儲蓄的重要性。

也許父母不是時時刻刻都能陪伴在我的身邊，但我知道儲蓄習慣和帳戶，一直都在！

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