【家庭plus．生活停看聽】車頭朝外 危機管理

車頭朝外 危機管理

文／王威鈞

家人對我每次泊車總是不厭其煩地倒車入庫感到不解，為何不像多數人一般，車頭長驅直入、迅速有效？駛離時再倒車即可。

這是源於當兵服役時老士官長的教誨：「車頭朝外，出事跑得快。」通常，停車時有較為寬裕的時間與空間，可以多花些功夫倒車入庫。但駛離時就不一樣了。就時間而言，離場比進場有更高的可能會遇到緊急事件，此時，朝外的車頭便可以順勢迅速駛離，避免陷於慌亂的危機中。其次，就空間來說，倒車入庫只要注意靜態的停車空間即可，但倒車離場卻多了車道上「來車」的碰撞風險，加上倒車時，駕駛的身形扭曲，更增加注意來車的難度。

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同樣地，軍隊夜間內務與日本人一致的「鞋頭朝外」做法，應該都是源自於危機管理的思維。

因此，在「先苦後甘」與避免危險的概念下，個人多年來一直保持著停車時「車頭朝外」、進門後「鞋頭朝外」的習慣，以便「出事跑得快」。雖然很幸運地沒碰上緊急時刻，但心中卻因此而篤定、踏實與安心。

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