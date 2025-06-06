【藝術文化】東海岸大地藝術節6/21登場 「成為出海口」展自然力量

安聖惠〈faki的背影〉竹子、水管、漂流木、圓鐵、圓管、鋼板、鋼筋，540×570×40公分。2025。（東海岸大地藝術節提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（東管處）主辦的「東海岸大地藝術節」，將於6月21日至9月9日在台東都歷遊客中心前草坪展開。今年以「成為出海口」為題，聚焦3大主軸，分別是駐地藝術創作、音樂會與藝文平台，打造一個融合自然景觀與當代創作的展演平台。

桑多爾·澤萊納克〈Ｗadihan迴響〉竹子、鋼筋，600×250公分。2025。

（東海岸大地藝術節提供）

藝術節的駐地創作部分，邀請4組藝術家進行現地創作，包括來自匈牙利、現旅居日本的桑多爾．澤萊納克（Sándor Zelenák）、台灣原住民藝術家安聖惠（峨冷．魯魯安Eleng．Luluan）與藝術組合J工廠&W工坊的林俊德與高惟維等人，以藝術創作，回應自然、人文與國際視野的交織。

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本屆藝術節首先亮相的2件新作，分別來自安聖惠與桑多爾．澤萊納克。安聖惠的作品〈faki的背影〉延續其擅長的自然材質運用，透過竹子、水管、漂流木與鋼材構成雕塑裝置，呼應其一貫的土地書寫與身體認同探索。作品尺幅高達5.7米，象徵著她與自然對話的姿態與深度。桑多爾的〈Wadihan迴響〉則汲取阿美族複音合唱文化靈感，以竹子與鋼筋交織，呈現聲音的律動與張力。作品長6米，透過材質與結構語彙，詮釋阿美族文化中「個體與群體」的聲音關係，亦回應東海岸地景與族群記憶之間的共鳴。

此外，今年藝術節首度與文化部所屬國立傳統藝術中心台灣音樂館合作，將於9月8日推出專場演出「風華再現」，以原住民近代流行音樂為主題，由桑布伊×陳明仁、以莉高露×盧靜子×吳花枝、王宏恩×謝英雄、達卡鬧×小魯凱樂團等跨世代原民音樂人登台演出，展現跨世代原民音樂能量與歷史脈絡。今年藝術家與地方連結更為深刻，作品不僅回應自然，也映照台灣原住民文化與國際藝術思潮的交會，展現藝術面對地景、記憶與時代的一種出口。詳詢2025東海岸大地藝術節官網。

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