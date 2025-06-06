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【藝術文化】故宮「眾神降臨」沉浸式數位展 科技交織神話

2025/06/06 05:30

取材自院藏清丁觀鵬《五星二十八宿 冊》，透過數位裝置，觀眾會觀察到月亮每日變化不同外型、性格的星宿。（記者董柏廷攝）取材自院藏清丁觀鵬《五星二十八宿 冊》，透過數位裝置，觀眾會觀察到月亮每日變化不同外型、性格的星宿。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立故宮博物院於昨（5）日舉行「眾神降臨—沉浸故宮3.0數位展」開幕記者會，邀請民眾在沉浸式空間中，透過科技重新認識神話與神仙，見證眾神如何描繪宇宙的運行規律，感受不一樣的故宮魅力。

展中以數位方式呈現各個時期西王母像的不同變化。（記者董柏廷攝）展中以數位方式呈現各個時期西王母像的不同變化。（記者董柏廷攝）

故宮副院長黃永泰表示，過去兩年故宮陸續策畫了「沉浸故宮1.0—四季行旅」與「沉浸故宮2.0—捕捉靈光：尋找新感動」，兩者皆獲得民眾熱烈迴響。適逢故宮百年之際，為延續這份感動與創意，故宮選擇以「神話」為主題，推出「眾神降臨—沉浸故宮3.0數位展」。展覽以多件珍貴院藏為起點，包括國寶《三官出巡圖》、新指定的重要古物《重修台郡各建築圖說》，以及《五星二十八宿 冊》、《重列式神獸銘文鏡》、《竹雕八仙》等，邀請民眾一同來到故宮，找尋熟悉的信仰蹤跡，體驗古老神話在當代科技下的全新詮釋。

【藝術文化】故宮「眾神降臨」沉浸式數位展 科技交織神話作品《鍾馗征途》以故宮典藏鍾馗畫像為基礎，透過數位轉譯呈現其三段經典神話。
（記者董柏廷攝）

展覽有2大亮點。首先是新科技的應用，結合當今熱門的AI生成技術與體感互動技術，轉譯從古至今的神仙與神話，「眾神降臨—沉浸故宮3.0數位展」以故宮院藏神話文物為核心，透過沉浸式空間、擴增實境與體感互動，引領觀眾踏上探索神話的旅程。展覽從「開天闢地」開始，觀眾可感受渾沌初開、陰陽分化的宇宙觀；接著「神明到位」描繪神祇如何逐步嵌入自然與政治秩序；「進官入府」則呈現神明與官方體制的結合；「在家出外」反映神祇在日常生活中的靈活變化；最後，「神明行事曆」呈現當代神祇透過年度節慶與我們生命經驗交織，延續無形文化資產，並現場實地拍攝節慶儀式，更納入故宮「安龍謝土」典禮影像。

「眾神降臨—沉浸故宮3.0數位展」在古老敘事與當代視角之間遊走，尋找秩序與創造力共存的可能性，邀請民眾體驗文化與科技的結合。詳詢故宮官網。

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