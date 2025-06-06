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【藝術文化】「蘑菇」2年 楊景翔演劇團今起呈獻

2025/06/06 05:30

徐堰鈴（後）與崔台鎬母子檔組合。（楊景翔演劇團提供）徐堰鈴（後）與崔台鎬母子檔組合。（楊景翔演劇團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕編劇馮勃棣於2020年獲台灣文學獎劇本創作獎的作品《蘑菇》，原定於2023年由動見体呈現，因主演賴佩霞為投入總統大選臨時辭演，導致全劇取消演出。這個意外卻牽成馮勃棣與導演楊景翔再次聯手，在時隔近2年後，有機會登上舞台。

【藝術文化】「蘑菇」2年 楊景翔演劇團今起呈獻王琄（右）與黃迪揚母子檔組合。
（楊景翔演劇團提供）

「蘑菇」像一間房子的形狀？還是一段鮮豔有毒的關係？從充滿控制與過度關心的母親，以及情緒漸漸不耐的兒子，兩人之間爆發的戰爭開始，關於《蘑菇》這件作品的核心，馮勃棣表示，當年為創作此劇讀了很多哲學、腦內科學相關的書，希望能從作品中看到「關係」如何被撕裂，究竟一切是怎麼開始崩解的？

導演楊景翔認為，《蘑菇》劇本所展示出的不確定性，讓故事的版本可以有很多可能性，「這是一趟有趣的旅程」，也因此在製作與創意的發想上，有了讓兩組卡司各自詮釋的組合。從提問的切入點不同，讓演員各自發展自己的風格與想像，細節則留給表演。進行排練時2組完全分開，脫離一般常見多組卡司的演出會同步進行的走位、Cue點的複製排練，《蘑菇》可說讓2組演員各自發展。

為此劇邀集的雙卡司，包括由「王琄＋黃迪揚」以及「徐堰鈴＋崔台鎬」，分別飾演母親與兒子的角色。6月6日至22日在台北水源劇場演出，詳詢OPENTIX。

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