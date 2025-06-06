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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】安娜．達夫特揚／無窮，無間斷，不倦地對鳥繞圈（選摘）／陳柏煜 譯

2025/06/06 05:30

◎陳柏煜◎陳柏煜

◎安娜．達夫特揚 譯◎陳柏煜

你看過一種短小的白鳥嗎？好像牠沒有背面。身體收結在翅膀。翅膀在身體兩側，翅膀之下――針細的肋骨。白――像鳥。牠坐在我母親的胸口，延伸她眼中的人性光輝。

牠，無疑是你的象徵。

不是鳳凰，不是雪。

最後一日的地圖放在桌上。

在這些廣闊的日子。

在這廣闊的歷史。

在這廣闊的國家。

命運

我們即是我們的日子。

你毀了我。

現在我也是你的日子。

我必須成為誰才能接近你？我得去哪？

起初那隻鳥是一段寫下的句子：能見面嗎？收信人已經看過了。而它寫下的方式就像隻鳥。但既然在這世界上你只是夢，夢中的鳥也只是枚別在布上的花朵胸針。銀色。我將它藏在抽屜。母親保存我大學筆記本的地方。這抽屜不是為了收這樣一枚胸針，形狀是珠花花束同時又是一隻鳥。一隻短小的白鳥。你知道它用什麼把我充滿嗎？我難以言喻。

■安娜．達夫特揚（Anna Davtyan，1983-），亞美尼亞詩人、小說家、劇作家、譯者。曾於亞美尼亞國內出版四本暢銷小說，包含近作出版《Zora》（2024）。目前致力寫作一系列題為《早餐》的評論文章。此篇獲作者授權，轉譯自英文，英譯者為Shushan Avagyan。

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