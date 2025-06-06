【自由副刊】 Great Good Yellow／不應期（refractory period）

◎Great Good Yellow

◎Great Good Yellow

凌晨，刺耳的緊急剎車聲在兩米巷內響起。老舊四層樓公寓的樓梯間傳來腳步聲，你聽得出那是爛醉的Z，他已經醉到完全無法掩飾。你快速地關掉房裡所有電器，掩頭數著Z的腳步。這並不是為了知道他何時會開門，而是為了忽略你那激烈的心跳，要很多年以後你才會知道這種情況被稱為恐懼。

門口傳來粗暴的拍打聲，一串鑰匙掉在地上，被撿起來，又掉在地上……Z弄出來的所有聲音都讓你的心跳變得更快，你開始乾嘔，直到Z終於粗暴地打開鐵門。你不自覺地屏息，世界上只剩下鐵門與門柱碰撞的聲音。

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門被重重關上，母親的房門開始被狠狠拍打撞擊，但我知道母親不打算開門。在撞門聲持續數分鐘後，Z打開了我的房門，帶著渾身酒氣躺到了我的床上。他邊咬牙含糊地說著什麼邊往我身上蹭，同為男性，我知道Z在幹嘛。我也知道沒過多久Z便會安然睡去，而我會在幾個小時後換上制服，到學校去當我的三好學生。●

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