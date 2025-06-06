【家庭plus．生活停看聽】單飛出遊 自帶陽光

圖／達志影像

文／李子

與我家大姊約好參加基隆一日遊，集合時間到了，未見她身影，望穿台鐵閘門，大姊才十萬火急打來電話，說她火車坐錯方向，無法趕上行程。耽誤了10分鐘，我上車跟全車人鞠躬道歉。湖口休息站休息時，風吹得我髮亂如飛篷，但街頭藝人薩克斯風吹奏的〈快樂的出航〉，讓我心情一振，單飛出航也開心。

基隆第一站是基隆塔，我輕便下車，細雨迷濛中廟宇巍峨，一個人四處走走。這時旁邊來了一位大姊，她親切地問：「一個人？」我答：「是啊！」「我也是，今天是我生日，來基隆是我送給自己的生日禮物。」

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她是阿慧，71歲，一頭短捲髮，身材豐腴，笑聲明亮。「來，我們自拍一下。」她熟練地舉起自拍棒，我的單飛一日遊，有另一位大姊相陪喔。

她是一位很會享受「獨我」時光的人，從安親班退休，照顧生病的丈夫10年，然後丈夫走了，兒女成家離巢了，她一個人，將家裡裡外外打點整齊，陽台有花紅葉綠，客廳有美聲音響，她喜歡追劇，睡到日上三竿，中午過後才是一天的開始。

但若有參加活動，她會起得比雞早，參加旅遊是她極大的樂趣，在國內一個人說走就走，出國旅遊則找伴相陪。

我們在仁愛市場午餐，找了家日式小攤吃了烏龍麵、蛤蜊湯，我還喝了珍奶解饞。下雨的基隆沒有什麼好逛，只好在騎樓下聊天等集合。眼前有一攤賣砂糖橘的小販，五十多歲，面容滄桑，他把阿慧誤認為是附近碗粿攤的老闆娘，阿慧自我解嘲是大眾臉，他請我們試吃橘子，真的甜美多汁，於是聊起天來，知道他生活擔子重，除了一人買一袋外，阿慧提議我們幫他叫賣。

「來喔，好吃的砂糖橘，試吃不用錢！」 「吃砂糖橘，帶來好福氣！」在我們兩人賣力促銷下，招攬了將近十位顧客，小販欣喜的笑容，映著一攤澄黃的小橘子，讓基隆的雨日，忽然明亮起來。

接著的行程都在雨中完成，白米甕砲台在雨霧中朦朧，情人湖環湖步道也蒙上迷濛面紗，一路與阿慧姊拍照、說笑，她的親和力像陽光和煦，讓人感到溫暖。

回程告別時她說：「我以前的心情像基隆，現在我自己帶陽光出門，什麼天氣都好玩。」我的單飛旅程除了增添叫賣的經驗，更邂逅一位懂得生活的朋友。

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