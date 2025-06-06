【家庭plus．微幸福案內】人擠人躲不了 培養耐心有斬獲

在周邊有上千人的河口湖大石公園耐心等待，縮小鏡頭也能拍到近乎無人的富士山與粉蝶花花海。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

最近日本成了外國客湧進的熱門國度，與去年相比，4月就多了三成，約390萬人到訪，處處人擠人。我從疫情後，就減少去人擠人地方，否則記者出身的職業病，讓我遇到人多之處，就想進去看究竟，現在改成故意錯開的「移旅」。

但近日去了富士五湖，在許多熱門景點感受到宛如京都的擁擠混亂，既來之則安之，發揮耐心及等待，縮小鏡頭，也還是拍到了富士山倒映在忍野鏡池或富士山與花海等絕景。

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大批人在短時間湧到同一地區，甚至獵取同一好景的角度，不由擔心人擠人會跌入湖裡或從台階上摔下來，得小心翼翼。在熱門景點需要無敵的耐心，在世界遺產忍野的富士山好景前，雖差點破口罵大放音樂跳廣場舞直播的女陸客，但因為發現有對台灣情侶獨占最佳位置大聲講手機，台灣客也好不到哪裡去，就放棄了。

雖說人擠人，但也還有些錯開的餘裕，例如在河口湖眾人爭拍富士山與粉蝶花花海的模樣，但走到幾步外，改拍到富士山與紫色菖蒲花，不但沒人而更有古典風情。拍富士山與芝櫻，也算是錯開了最熱門時節，在芝櫻凋落尾聲的五月下旬才去，此時雖從山梨富士五湖這邊所見的「裏富士」（相對於太平洋岸靜岡側的「表富士」）還有一點點殘雪，但已大不如白雪皚皚的富士山神氣了！人擠人程度就不是最嚴重的，芝櫻富士也還OK。

想要鏡頭潔淨無人，需要無敵久的等待，最不會等待的我稍微學習了等待，當作人生修行，也是一種收穫，果然等到無人境界；雖然偶爾有人入鏡也不是壞事，但也自我警惕不要成為別人排斥的眼中釘，如此自覺也算收穫一件。更開心的是，即使周邊有上千遊客，但無人干擾瞬間的奇蹟還是會出現的，這種不可思議展現在手機鏡頭裡，幸福無比！

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