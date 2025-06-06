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【家庭plus．生活大補帖】供品不見 心放寬
供品不見 心放寬
文／蘭子
今天在土地公廟，有位阿姨詢問我是否看到多餘的供品。她說原本供奉了兩盒便當，沒過多久卻少了一盒，似乎被人拿走了。
我安慰她說，之前也曾遇過類似的情況，就當做是給有需要的人吃了，心放寬點沒關係。
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這時候，我注意到一位衣衫襤褸的大哥，在廟裡來回踱步。他似乎聽到了我們的對話，我感覺他心裡可能有些不是滋味。畢竟，少了一盒供品不一定是誰的錯，也許只是有人拿錯了。
拜拜結束後，我本來打算將供品麻油雞飯糰帶回家給兒子，因為那是他喜歡的食物。然而，看到這位大哥坐在一旁，手裡折著紙，身邊放著他的行囊和一堆塑膠袋，他的模樣讓人心生不忍。
我走上前，將這個麻油雞飯糰遞給他，輕聲說：「這個給您。」他抬起頭，略顯驚訝地看著我，接過供品後，雙手合十說：「謝謝妳。」
也許無須懷疑是否有人拿去吃，因為真正會拿供品的人，多半是飢腸轆轆。給予方便，如果有神明，祂一定很高興大家互相扶持。
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