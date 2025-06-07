【家庭plus．日常幸福微光】五感香氣 夏日提案

香草插入容器中，不只嗅覺，更是視覺上的享受。

文、圖／Julia

冰箱備個幾條香氛小毛巾，提神醒腦或舒緩放鬆都行。

夏至未到，已感受到戶外及室內的熱力上揚，近兩年全球氣候愈見異常，氣溫年年攀升。每每思及此有些揪心，心疼著這顆星球，更提醒自己，在可行的範圍裡環保節能減碳，為地球盡一己心力。

芳香噴霧，可用於小範圍的淨化與芳香。

〈提案1〉觀葉植物 安撫心躁

香草水淡雅清新風味，很適合高溫時節。

愛窩居在家的我，這兩年嘗試少開冷氣僅以電扇來降低室內溫度。愛植物的我，也以增添空間綠意及香氣為優先選項。在居家角落置放幾盆大型觀葉植物，隨著電扇吹來的涼風，或許是款擺的綠葉安撫了浮躁的心，有時靜靜看個一兩分鐘，真能感受到「心靜自然涼」的意境。

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在居家角落置放幾盆大型觀葉植物，綠葉可安撫浮躁的心。

許多大型觀葉植物姿態美麗，不需要太多日照就能長得健康挺拔。前院種了幾棵蔓綠絨，入夏陽光強烈時會搬進屋裡，抑或修剪入屋瓶插。幾只花瓶大小錯落，頗能營造小空間的森森綠意。近日進行移地生活，於花蓮短暫旅居10日，年輕主理人好似空間魔法師，牆面是親手塗抹的天然礦物塗料，原木桌椅搭配著植物花草，感覺空間散發著寧謐氣息。

五感香氣 夏日提案

〈提案2〉香草插瓶 馨香隨風飄

將香草融入生活近20年的我，也想多分享如何以新鮮香草創造最天然的香氛療法。

夏季高溫很適合風乾香草，風乾的方式很多，例如平鋪在竹篩裡，或是放入烤箱低溫烘乾。然而我最愛的方式是將香草綁紮一束束，吊掛於通風窗邊，像一席綠簾，偶爾一陣微風穿過，淡淡的馨香拂過鼻息，或是看著隨風擺動的枝葉，都能不自覺地放鬆身心，不只嗅覺，更是視覺上的享受。

將採摘回來的香草插入容器中，置放廚房通風明亮處，享受信手捻來入茶飲、入料理的風雅意趣，也在其間藉由揉捻芳香入息。除了瓶插，我也喜歡以小鉢盛水放入花草，呈現另一種美，行經望一望，清透的水與花草，帶給心頭一絲清涼感。

〈提案3〉香草水 或飲或擦皆行

入夏時節，香草水是我很愛的天然飲品。前一晚將洗淨的新鮮香草放入瓶裡，再注入冷水，經由一夜浸泡，香氣完全釋放。風味、茶湯及功效，或許沒有熱泡來得濃郁豐富，但淡雅清新風味很適合高溫時節。

另有一說提供參考，將香草水置於大太陽或是月光下，水能吸收日月菁華，帶著感恩之心飲入，能為身心注入大自然能量。

除了香草水，製作香草冰塊，也是每年必備。在製冰盒裡倒入冷開水，再放入新鮮香草，薄荷類、檸檬香蜂草、檸檬馬鞭草等都適合，當然食用花類也很適合，能增加繽紛色澤。有時也會以檸檬汁為基底，再放入香草，外出回來，只要一杯白開水，兩、三顆檸檬香草冰塊，就能快速製作清涼飲品。

中古世紀尚無精油萃取技術時，人們會以大量香草植物浸泡水中，用來擦拭桌面櫥櫃，消除病菌同時薰香空間。

同理，將毛巾浸入香草水，則能用來擦拭臉部，提神醒腦或舒緩放鬆都行。夏天在冰箱備個幾條香氛小毛巾，外出回家僅需打開一條毛巾，彷彿遁入一座迷你香草花園。

〈提案4〉精油水 消除室內滯悶

接著分享融入精油的夏日香氛提案。

拖地時在水裡加入幾滴精油，我偏愛草本或木質香調，例如薄荷、茶樹、尤加利等香氣清新的精油。每每拖完地，滿室盈滿植物芳香，感覺家屋分外暢涼。若時間足夠，也會依此法用精油水擦拭家具。極愛清掃的過程，感覺內在空間有些隱暗角落，似乎也撢去了灰塵，光照了進來，香氣似小溪悠緩流動著，裡裡外外煥然一新呀！

雖現今擴香儀或水氧機用於空間芳香非常便利，但我仍習於製作芳香噴霧，可用於小範圍的淨化與芳香。睡前或起床，習慣噴噴被褥，可助眠或提振精神。

入夏，愛穿著透氣的亞麻衣服，穿之前噴一噴、抖一抖，能稍稍熨平又納入些許香氣，是一日伊始的香氣儀式。外出時，也會隨身帶著芳香噴霧，剛上車的滯悶或短暫停留的空間，都能瞬間帶進輕盈感。偶爾在外奔忙時，歇息片刻，噴灑於頭頂上方，閉眼深吸呼，藉由香氣與感官交融，很快能拾回靜悅品質。

今次專欄分享，皆為Julia的夏季日常香氣儀式，簡單且易行的天然香氛療法。祝願你，在這個外境有些紛擾的2025夏季，能時刻有香氣相伴，為居家空間及內外身心，引入安穩且愉悅的自在時光。

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