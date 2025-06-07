【藝週末．藝週推薦展覽】如果聲音不為聆聽而來……─國美館「無序樂章：聲音藝術之旅」展

林其蔚〈磁帶音樂〉系列作品是將他的「磁帶」帶至世界各地，邀請眾人獨唱出不具明確意義音節的集體行為藝術。

文．攝影／記者董柏廷

林其蔚邀請參與者念出〈磁帶音樂〉上的字，成為聲音取樣。

如果聲音不為聆聽而來，它該如何被理解？

王仲堃〈体2025〉，不鏽鋼、喇叭、電子設備、LED、玻纖紙、捲揚器、電腦設備。2025。

由國立台灣美術館與法國龐畢度中心共同策畫的「無序樂章：聲音藝術之旅」特展，4月12至7月6日於國立台灣美術館展出，展區範圍從國美館戶外區域，延伸到大廳、水牛廳，以及1、2樓展覽室，規模龐大，透過實驗音樂、聲音裝置、影音創作及聲音表演等跨領域藝術形式，呈現龐畢度中心典藏聲音藝術與台灣及亞洲藝術家創作對話。

王福瑞〈聲點〉360聲道、喇叭、LED、客製電子裝置。2025。

聲音化身旅人，穿越疆界、媒介與規則，成為一場跨越時間與身體的感官演奏。展覽匯聚來自14國、30組藝術家的聲音裝置與實驗創作，建構出一種難以預測、卻能深刻共振的藝術地景。在此，聲音不再為音樂服務，也不再被動地等待耳膜，而是主動占據空間、改寫感知，甚至介入語言、權力與真理的核心。

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哈桑．汗〈珠寶〉35釐米影片轉為Full HD錄像、彩色、立體聲，LED燈條，6分30秒。2010。

策展人瑪切拉．利斯塔（Marcella Lista）強調，本展無意追求一種聲音藝術的正典分類，而是邀請觀者進入一個流動中的聲音地圖，藉由各種裝置與結構鬆動聽覺慣性，展開一段感官與思辨的旅程。展覽標題「無序樂章」來自作曲家托馬斯．馮．哈特曼1912年對「非協和音」的擁護，認為任何聲音的組合皆可成立，只要能呼應創作者的「內在需要」，展覽便是在為「內在需要」架設通道。

馬克．萊基〈Fiorucci 讓我變硬派〉單聲道錄像，15分15秒。1999。

規畫8大主題 引領觀眾學習聆聽

Dumb Type〈備忘錄、或、航行〉影音裝置、LED面板、16:10高解析錄像檔案（x4），18分鐘，2014。

展覽從戶外區域延伸至館內展覽室，每個展間彷彿是一座聲響的蟻穴，逼迫觀眾以全身經驗重新學習「聆聽」。展出的8大主題，包含回聲與共鳴、聽覺機器、合奏之外、開放樂譜、漂流之境、場景與手勢、聲響探問，以及代理之聲，並非依循章節條列，而是如音樂斷裂卻連續的樂句，以裝置彼此穿針引線。

毛利悠子〈遊行〉複合媒材裝置、人造豹皮、馬達、光電元件、球、木琴、風扇、手風琴、揚聲器、音訊擴大機、鼓、燈泡、電線，家電器具等。2011-2017。

在戶外展區，首先是比爾．豐塔納以冰河融化、鐘聲振動製成的共鳴聲場作品〈平行測量：沉默的回音與正在融化的冰河〉，以及蘇珊．菲利普茲的〈布鼓鳥窩〉鋪陳出聲音與空間的交纏關係。

王虹凱、莫奴、艾利亞．莫薩蘭、管啟次郎〈幽靈、水泥、迴音〉錄像、聲音、平面攝影、刺繡、檔案資料。2025。

豐塔納以地震加速度計與聲學共振器捕捉城市與自然的脈動，創造出一種音樂與地景的即時協奏，記錄鐘聲反射的城市律動，使建築發聲，讓聲音化為雕塑般的空間存在。菲利普茲則重構13世紀中世紀牧歌，以威賽克斯方言輪唱，在自然場域中召喚歷史聲音記憶，讓語言與聲響成為時間的代理人。

荷莉．亨頓和德萊赫斯特〈2022.12.17，5:44，我在此〉AI生成高畫質錄像、立體聲道、彩色影像，5分35秒。2023。

走入美術館一樓大廳內「回聲與共鳴」，迎面而來的是藝術家王仲堃的〈体2025〉，以氣流感知裝置對應空間與聲響之間的微妙變化。球狀構造搭配四周如毛髮般延伸的感測裝置，透過即時風速與方向的變化轉化為聲音，讓無形的氣流具象為一場有節奏的聲音舞蹈。作品挑戰的是風的可見性，也是在無物之中建立交感的可能。

饒加恩〈世界花園〉動態聲音雕塑、約28,180顆Asfour水晶、馬達、燈光、音訊、聲音檔，22分15秒。2025。

在「聽覺機器」子題中，觀者會在無數細節中感受到聲音從不甘於服從機械，而是與之纏鬥。譬如王福瑞的〈聲點〉，在展場中央建構出由數百個微型喇叭組成的陣列，這些喇叭隨機發出不同音頻的噪音流，構成一場多重頻道的聲音爆破體驗，觀者彷彿置身數位粒子風暴中央，聲波不斷變幻流動，喚起的是對現代資訊暴力與聲音過載的沉思。

林其蔚〈磁帶音樂〉系列作品，是延續20餘年的創作計畫。藝術家將他的「磁帶」帶至世界各地，邀請眾人獨唱出不具明確意義的音節。

在機器與裝置之間，聲音變成了環繞身體的「場」，不只可聽，也可見。王長存的〈瀑布〉則採用舊式影像管電視播放雜訊畫面，對應錄音時意外拾取的「不可名狀之聲」。那聲音或許來自瀑布，也或許只是大腦對聲響的「幻聽」，讓觀者感受到聲音與真實之間的模糊地帶。

轉化日常慣性 帶出聲音多樣角色

聲音亦可承載文化與社會的位移。在「合奏之外」與「開放樂譜」的子題中，毛利悠子將日常物品轉化為自走樂器，構成不合拍的「遊行」裝置；林其蔚的〈磁帶音樂〉邀請觀者即席讀唱未定義的音節，使聲音成為眾聲合奏卻不共識的樣貌。

進入「漂流之境」子題時，聲音成為城市與記憶的共振。DUMB TYPE的〈備忘錄、或、航行〉融合光、聲與記憶的敘事，重現日本愛滋疫情下的身體殘影與科技冷感。這件作品並非單純重演舊作，而是由〈或〉、〈備忘錄〉與〈航行〉3部作品重組而成，呈現一種抵抗線性敘事的「聲影邏輯」。觀者彷彿站在數位與有機邊界之間，聆聽身體意識如何在記憶、病痛、城市與自我中持續飄移。作品一邊是對歷史的哀悼，一邊如催眠般柔軟，喚起對未來的凝視。聲音不再是背景般的存在，而是傷痕與夢境的敘述者。

法蘭西斯．艾利斯與艾默加．歐格勃等人的作品〈二重奏〉，以田野錄音、城市走路、無目標的遊移，提出聲音成為地圖的可能性，也讓觀者在作品中感受到空間與時間的鬆動。

當聲音進入身體，它也可成為一場群體政治的身姿訓練。「場景與手勢」子題中，馬克．萊基的〈Fiorucci 讓我變硬派〉則將視線投向英國地下音樂文化。作品以剪輯的舞池影像與個人化旁白，構成一則自傳式的聲音記錄。從1970年代的北方靈魂（Northern Soul）到1990年代銳舞（rave）派對，觀者彷彿置身無盡夜店閃光燈之下。聲音在此不是樂曲，而是身分標籤、情緒共鳴與反叛文化的載體，藉此解析夜店文化如何成為一種對抗體制的舞蹈語彙。哈桑．汗的〈珠寶〉則以開羅街頭為背景，透過兩位男性在埃及傳統沙比（sha’abi）節奏中的互舞，演繹階級與身分的交錯現場。

以身體觀看聲音 觸發觀者共鳴記憶

聲音也能召喚被遺忘的歷史與身分。在「聲響探問」中，饒加恩的〈世界花園〉結合19世紀歐洲樂譜與法國羅浮宮花園地景設計，創造出一種殖民歷史的聲音考古。作品將帶有異國想像的古典樂譜轉譯為MIDI音軌，再與3D列印的裝置結合，形成一座聲音雕塑花園。每一聲響如同一株植物，每段旋律象徵一場跨文化的剪裁與改寫，觀者宛如踏入聲音版的博覽會，見證聲音如何映照權力、品味與歷史的結構。王虹凱、莫奴、艾莉亞．莫薩蘭、管啟次郎的〈幽靈、水泥、迴音〉以美濃反水庫運動為主軸，連結台灣、日本與埃及3地的水資源開發歷史，作品採取錄像、訪談與聲音敘事交織手法，呈現各地因水壩興建而產生的社群移動與地景改變。聲音在此不只是記錄媒介，更是政治事件的見證者，透過現場安裝裝置，觀者彷彿被召喚至記憶現場，傾聽那些未被歷史主流書寫的抗爭與遺緒。

最後，展覽以「代理之聲」作結，揭示AI語音生成日趨強大的當代，藝術家們質疑「誰在說話？誰擁有聲音？」的政治命題。艾瑞克．波德萊爾的〈等待故事發生／無敘事性的故事〉中，3位AI語音演算法相互辯論真理的可能性，彷彿一場語言即將解體的哲學交鋒。荷莉．亨頓與德萊赫斯特的〈2022.12.17，5:44，我在此〉記錄亨頓產後陷入昏迷的過程，並透過AI視覺與語音生成重構記憶。供人思考：當聲音的被抽離，只剩訊號與資料，是否就能否定記憶的真實性？

唯有拆解組織結構、建構臨時秩序，藝術方能回應現實的沉默。但倘若聲音不再為「聽」而來，那麼觀眾是否也能學會用身體「觀看」聲音？「無序樂章」展正是一場從失序中尋找秩序、從混亂中釋放聲音權力的聲響旅程，它邀請的不僅是耳朵，而是觀者的整個身體，甚至包括某種等待被觸發的共鳴記憶。或許，在這座由聲音構築的穴窟之中，每個人都能重新找回自己的節奏與位置。

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