【藝術文化】高雄春藝最受矚目 淚之女神降臨掀搶票潮

音樂會將由郭哲誠指揮高雄市國樂團演出。（高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕承億集團舉辦首屆ArtIN國際藝術博覽會，並拋出「高雄亞灣區是台灣版的瀨戶內海藝術祭」新想法；對此，高雄市文化局則樂見在亞洲新灣區以創新旅宿結合藝術策展的形式。

日本沖繩靈魂歌姬夏川里美將於高雄春藝演出。（高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

承億集團攜手香港UBU DECO畫廊創辦人梁詠心，推出首屆「ArtIN國際藝術博覽會」，5日於高雄港畔的高雄旅運中心登場，匯集世界60組藝術家、近千件藝術品，首次曝光會動的Moi清明上河圖，及放大版彩色小熊軟糖立體裝置都相當吸睛，展期到6月8日。

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梁詠心表示，台灣南部充滿藝術能量，卻缺少國際化的大型藝術活動，ArtIN的誕生，讓國際潮流與台灣本土創作相互碰撞與交融。承億集團副董戴淑玲更拋出新想法「有沒有可能，高雄亞洲新灣區是台灣版的瀨戶內海藝術祭」，藉此成為亞洲藝術的新據點。

瀨戶內國際藝術祭是以日本瀨戶內海島嶼群為舞台的藝術節，聚集世界各地的藝術作品與活動，每3年舉辦一次， 被譽為「此生必去朝聖的藝術祭」。

高雄市文化局表示，近年高市府致力於推動城市美學再造，尤其亞洲新灣區更匯聚多元類型活動及人潮，樂見承億集團為亞灣區引入豐沛創意與活力，為城市挹注新能量。

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