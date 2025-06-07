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【藝術文化】台南東興洋行展現全新文化亮點

2025/06/07 05:30

台南市定古蹟東興洋行委外活化，館內展示百年歷史的濕版攝影器材與作品。（南市文化局提供）台南市定古蹟東興洋行委外活化，館內展示百年歷史的濕版攝影器材與作品。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕昔日名列「安平五洋行」之一的東興洋行，是目前台南僅存的兩座洋行建築之一。歷經百年風華，東興洋行修繕整建後委外營運，館內展示百年歷史的濕版攝影器材與經典作品，並推出濕版攝影體驗活動，讓遊客彷彿穿越時空留下影像紀念。

清領時期，安平港通商初開，德國商人在此設立東興洋行，從事糖與樟腦的出口貿易，同時也代理輪船運輸業務，後來該建築陸續做為官署使用，1945年起則成為「臺灣製鹽總廠」員工宿舍，1985年被指定為台南市定古蹟。

台南市文化局局長黃雅玲表示，東興洋行的整建完成不僅讓歷史建築重現風華，更賦予古蹟空間嶄新的生命力，未來期待促成更多歷史與藝術的跨界合作，持續為台南注入創新的文化能量，打造文化與藝術交織的新亮點。

東興洋行委由英華國際影像公司（簡稱英華攝影）營運管理，以「東興洋行 × 循霧」為主題開幕，並與橄欖葉劇團合作，即日起至7月7日，每週五起至週一推出環境劇場《阿嬤笑一個》，以古蹟空間為舞台，透過1張泛黃老照片，帶領觀眾穿越時空，走進阿嬤記憶中的情感風景。演出期間亦有濕版攝影導覽，購票詳詢「藝遊臺南」粉絲專頁。

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