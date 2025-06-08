自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】路見不平 雞婆擺平

2025/06/08 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

有人因為你的雞婆得到幫助，能讓社會不冷漠，邁向更美好……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈要挺身而出〉目擊車禍 留下當證人

文／大麥（台北市）

一天，我騎著機車。突然前面路旁的車，車門一開，「嘭！」我前面的機車騎士飛了出去。

開車的中年男司機下了車，指責機車騎士騎太快。騎機車的女生看起來不知所措，只能任由對方指責。

我覺得這位司機想用「先聲奪人」來逃避肇事責任，於是我把車停到安全的地方，先安撫機車騎士：「妳別擔心，我在後面看到他突然開車門。妳有沒有怎樣？我們現在打110，請警察來處理這件事。」我又轉身，對汽車車主說：「到底是誰的問題，等下警察來，就清楚了。現在需要做的事，是先不移動車子，拍照或是畫線，事故責任自然會釐清。」

汽車車主發現自己沒辦法順利脫身，默默閉上了嘴。警察來了，順利做完筆錄，順口問我是不是騎士的朋友。我說，不是，只是怕需要目擊證人，留下來幫忙而已。警察感歎地對機車騎士說：「發生車禍很不幸，但有這麼熱心的路人幫妳，算是不幸中的大幸了！」

〈自己也很挫〉遇見騷擾男 挺身相救

文／鄭云（台北市）

那天傍晚突然大雨滂沱，剛下班又疲憊的我撐著傘站在路口等紅燈，眼角瞥見一男一女繞著電線桿轉圈，以為是情侶在打鬧。

就在我正想要提醒他們注意安全時，抬頭發現女生面露驚恐、雙手握緊書包，和對方盡可能保持一個手臂的距離，明顯閃躲的肢體語言，瞬間讓我意識到這並非是情侶間的情趣，更可能是遭到不舒服的騷擾。

我立刻走向前，直視那名男子，說：「不好意思，請你不要再跟著她了，她不舒服。」對方一臉錯愕，想辯解，我沒理會，只是把傘遞給那女生：「來吧！我陪你過馬路。」

走在斑馬線上，我邊走邊確認她是否真的需要幫忙，她小聲點頭，眼裡噙著淚水與感激的神情。等她安全離開，我才猛然發現自己全身都在發抖。

原來，我內心很緊張，怕誤會人，也怕因為我雞婆而惹禍上身。但事後回想那一刻，我依然慶幸自己選擇了雞婆。因為有時候，一點點雞婆，就是他人逃脫不安的出口，雞婆其實也能是溫柔的保護。

〈懂保護自己〉理直氣和 不打笑臉人

文／林秦（高雄市）

從前的我，看到不公不義的事，必定會理直氣壯地跟對方理論，但對方常老羞成怒，到最後，口才不好的我往往屈於下風，徒讓自己內傷。後來，從姊姊那兒學來一招，就是面帶笑容，不管對方年齡大小，一律都以「帥哥」、「美女」來稱呼；再來就是善用如「啦」、「喔」等語助詞，如此真的是無往不利。

例如看到有人插隊，我就會說：「帥哥、美女，這裡不是排隊的位置喔。」對方往往就會乖乖到後面排隊；看到狗主人未清理毛小孩的排泄物，我會提醒：「帥哥，狗狗的大便要清，否則是會被罰錢的喔。」狗主人聽我這麼說，就會善後。如此種種，往往能讓我在不發火的情況下，就可以達到目的。

所謂「出手不打笑臉人」，路見不平，不見得一定要拔刀，理直氣和也能達到目的。「社會最大的悲劇，並非壞人的囂張跋扈，而是好人的過度沉默」，要讓我們的社會更好，道德勇氣一定要發揮，當然如何發揮是一門學問，但我想「理直氣和」是錯不了的。

〈因為不甘願〉機車亂停 畫格子規畫

文／M.T（高雄市）

舊工作室說掰掰，搬到新空間。樓上住學生，樓下亂停車，沒畫格子，機車全是藝術亂擺。

我一台車，被卡3天。客戶來訪，只能望位興歎。怒氣值破表，找二房東，他裝沒聽見；找大房東，他冷冷地說：「沒收你停車費就要偷笑，而且我沒有義務提供停車位。」哼！你們不理，我自己來。

某個深夜，騎樓奇蹟似地空無一車。我明白，那是宇宙偷偷打的暗號。撿來的木條是我的比例尺，白油漆當畫筆，地板就是我的畫布。兩個夜晚，心無旁騖，汗如雨下，我畫出了整齊，格子方方，車停爽爽。這是我的初體驗。

隔壁賣咖哩的阿姨驚呼：「這格子好漂亮，請人畫的嗎？」我笑：「沒有哦，是我畫的，免費附贈雞婆魂一枚！」

從那天起，大家很守規矩地乖乖停好，出入有序，果然清爽多了。有些事不必靠誰允許，靠的是一點點「不甘願」的勇氣。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應