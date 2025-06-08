【家庭plus．徵文大拼盤】路見不平 雞婆擺平

圖／陳佳蕙

有人因為你的雞婆得到幫助，能讓社會不冷漠，邁向更美好……

圖／陳佳蕙

〈要挺身而出〉目擊車禍 留下當證人

文／大麥（台北市）

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一天，我騎著機車。突然前面路旁的車，車門一開，「嘭！」我前面的機車騎士飛了出去。

開車的中年男司機下了車，指責機車騎士騎太快。騎機車的女生看起來不知所措，只能任由對方指責。

我覺得這位司機想用「先聲奪人」來逃避肇事責任，於是我把車停到安全的地方，先安撫機車騎士：「妳別擔心，我在後面看到他突然開車門。妳有沒有怎樣？我們現在打110，請警察來處理這件事。」我又轉身，對汽車車主說：「到底是誰的問題，等下警察來，就清楚了。現在需要做的事，是先不移動車子，拍照或是畫線，事故責任自然會釐清。」

汽車車主發現自己沒辦法順利脫身，默默閉上了嘴。警察來了，順利做完筆錄，順口問我是不是騎士的朋友。我說，不是，只是怕需要目擊證人，留下來幫忙而已。警察感歎地對機車騎士說：「發生車禍很不幸，但有這麼熱心的路人幫妳，算是不幸中的大幸了！」

〈自己也很挫〉遇見騷擾男 挺身相救

文／鄭云（台北市）

那天傍晚突然大雨滂沱，剛下班又疲憊的我撐著傘站在路口等紅燈，眼角瞥見一男一女繞著電線桿轉圈，以為是情侶在打鬧。

就在我正想要提醒他們注意安全時，抬頭發現女生面露驚恐、雙手握緊書包，和對方盡可能保持一個手臂的距離，明顯閃躲的肢體語言，瞬間讓我意識到這並非是情侶間的情趣，更可能是遭到不舒服的騷擾。

我立刻走向前，直視那名男子，說：「不好意思，請你不要再跟著她了，她不舒服。」對方一臉錯愕，想辯解，我沒理會，只是把傘遞給那女生：「來吧！我陪你過馬路。」

走在斑馬線上，我邊走邊確認她是否真的需要幫忙，她小聲點頭，眼裡噙著淚水與感激的神情。等她安全離開，我才猛然發現自己全身都在發抖。

原來，我內心很緊張，怕誤會人，也怕因為我雞婆而惹禍上身。但事後回想那一刻，我依然慶幸自己選擇了雞婆。因為有時候，一點點雞婆，就是他人逃脫不安的出口，雞婆其實也能是溫柔的保護。

〈懂保護自己〉理直氣和 不打笑臉人

文／林秦（高雄市）

從前的我，看到不公不義的事，必定會理直氣壯地跟對方理論，但對方常老羞成怒，到最後，口才不好的我往往屈於下風，徒讓自己內傷。後來，從姊姊那兒學來一招，就是面帶笑容，不管對方年齡大小，一律都以「帥哥」、「美女」來稱呼；再來就是善用如「啦」、「喔」等語助詞，如此真的是無往不利。

例如看到有人插隊，我就會說：「帥哥、美女，這裡不是排隊的位置喔。」對方往往就會乖乖到後面排隊；看到狗主人未清理毛小孩的排泄物，我會提醒：「帥哥，狗狗的大便要清，否則是會被罰錢的喔。」狗主人聽我這麼說，就會善後。如此種種，往往能讓我在不發火的情況下，就可以達到目的。

所謂「出手不打笑臉人」，路見不平，不見得一定要拔刀，理直氣和也能達到目的。「社會最大的悲劇，並非壞人的囂張跋扈，而是好人的過度沉默」，要讓我們的社會更好，道德勇氣一定要發揮，當然如何發揮是一門學問，但我想「理直氣和」是錯不了的。

〈因為不甘願〉機車亂停 畫格子規畫

文／M.T（高雄市）

舊工作室說掰掰，搬到新空間。樓上住學生，樓下亂停車，沒畫格子，機車全是藝術亂擺。

我一台車，被卡3天。客戶來訪，只能望位興歎。怒氣值破表，找二房東，他裝沒聽見；找大房東，他冷冷地說：「沒收你停車費就要偷笑，而且我沒有義務提供停車位。」哼！你們不理，我自己來。

某個深夜，騎樓奇蹟似地空無一車。我明白，那是宇宙偷偷打的暗號。撿來的木條是我的比例尺，白油漆當畫筆，地板就是我的畫布。兩個夜晚，心無旁騖，汗如雨下，我畫出了整齊，格子方方，車停爽爽。這是我的初體驗。

隔壁賣咖哩的阿姨驚呼：「這格子好漂亮，請人畫的嗎？」我笑：「沒有哦，是我畫的，免費附贈雞婆魂一枚！」

從那天起，大家很守規矩地乖乖停好，出入有序，果然清爽多了。有些事不必靠誰允許，靠的是一點點「不甘願」的勇氣。

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