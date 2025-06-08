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【藝術文化】傳藝中心北管藝術交流匯演 20組團隊共譜傳承新篇章

2025/06/08 05:30

昨日開幕由「震樂堂」帶來融合融合北管、饒舌與電子樂風格的創新演出。（傳藝中心提供）昨日開幕由「震樂堂」帶來融合融合北管、饒舌與電子樂風格的創新演出。（傳藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心主辦的「《綻放北管．鑼鼓齊鳴》－114年度北管藝術交流匯演」，昨（7）日於傳藝中心宜蘭園區揭幕，邀請南北管團隊輪流匯演，今年主題聚焦「北管」，以祈福祭典、踩街、匯演、戲曲專場及跨界演出等多樣形式，集結全台20組團隊共同譜北管藝術的當代新篇章。

北管匯演活動邀集20團隊於園區內展開熱鬧踩街以及演出活動，展現北管藝術的活力與能量。（傳藝中心提供）北管匯演活動邀集20團隊於園區內展開熱鬧踩街以及演出活動，展現北管藝術的活力與能量。（傳藝中心提供）

陳悅宜主任說明，北管不只是出現在廟會、大街小巷，它也可以走進劇場、邁向創新，展現與時俱進的文化活力。本次演出體現世代傳承的重要性，除了傳承百年的團隊，也有北藝大傳統音樂學系的青年學生、以青少年為主的「屏東縣東津神樂」，團隊中最年幼的成員僅2歲，顯見從長輩到幼兒，都是北管薪火傳承的重要一員。

活動首週（6月7、8日）由15組北管藝術團隊輪番上陣，以多元曲牌與排場展現各地風格，展現戲曲與樂音交融的跨界創意；活動第2週（6月14、15日）將移師蔣渭水演藝廳，進行北管戲曲專場演出。14日由北管館閣「梨春園」演出子弟戲，展現最原汁原味的北管戲，精湛詮釋樂曲與戲劇兼容並蓄的藝術底蘊，15日則由「慶美園亂彈劇團」擔綱壓軸，展現深厚的戲曲功底與劇場魅力，此外，特邀跨界藝術團隊「仁山仁海藝想堂」，結合台灣傳統工藝師之手藝，融入當代表現手法與舞台設計，帶來耳目一新的藝術詮釋，為北管戲曲開拓全新視野。詳詢傳藝中心官網。

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