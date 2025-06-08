【藝術文化】藝術家雜誌創刊50週年 史博館論壇齊集專家學者

《藝術家》雜誌50週年歷史回顧講座，左起講座主持人廖仁義、《藝術家》雜誌發行人何政廣、史博館館長洪世佑、故宮院長暨座談主持人蕭宗煌。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕創刊於1975年6月的《藝術家》雜誌滿50週年，今年6月出刊的第601期，意味著正式邁向下一個50年，為此，國立歷史博物館、中華民國博物館學會與《藝術家》雜誌社，於昨（7）日共同以「走出封閉與禁忌，迎向自由與多元」為題，在史博館辦理《藝術家》雜誌50週年歷史回顧講座。

今年6月出刊的第601期，意味著正式邁向下一個50年。（記者凌美雪攝）

全天的講座除邀集國內藝術界專家學者齊聚與談，分享各自與《藝術家》雜誌的關係與經驗。史博館館長暨博物館學會理事長洪世佑，也代轉總統賴清德特頒致賀電，內容載明《藝術家》雜誌過去半世紀以來的角色及對台灣社會的貢獻，兼具「探索美術史學脈絡，領略當代藝文趨勢，豐厚知性生活涵養。」

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洪世佑以今年邁入70週年的史博館為例，與《藝術家》雜誌兩者在交疊半世紀的歲月裡，各自發揮不同的角色，帶給民眾多元的文化視野，也可說是台灣藝術史發展的縮影；與談人之一胡永芬更認為，《藝術家》雜誌是過去這50年來在台灣甚至整個華人藝術，最有影響力的刊物。

《藝術家》雜誌社發行人何政廣則表示，創刊初期如同在文化沙漠中前行，一路堅持相信藝術的力量及藝術刊物的價值，依靠許多海內外藝文界的藝術家與作者們，50年來不間斷在專業雜誌、專書與叢書出版領域追求成長與突破，未來仍會堅定實踐初衷與信念，盼為台灣社會帶來更多美善的影響。

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