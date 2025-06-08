【藝術文化】繪本及圖文書學校開學 至年底開設30堂課

童書編輯總監張文婷（前排左起）、繪本插畫家唐壽南（唐唐）、文化部長李遠、文化部次長李靜慧、資深繪本及童書編輯高明美等與「繪本及圖文書學校」學員們合影。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦的「繪本及圖文書學校」昨（7）日在華山小客廳正式開學，並展開由唐壽南（唐唐）講授的第1堂課程。文化部表示，即日起至12月底，將由繪本及圖文書作家、專業編輯、推廣及評論家，開設30堂繪本創作、兒童文化、編輯印刷、版權實務等多元課程。

李遠表示，繪本創作獎勵及培育是他上任之初就提出的計畫之一，整整1年的時間，從「繪本及圖文書創作新秀獎勵」吸引900多位創作者申請，歷經比任何徵件都還要長的半年評審過程，也讓他思考，如果培訓過程只有30個獲選者可以參與，「我覺得有點可惜」。所以開始「繪本及圖文書學校」的想法，希望讓所有對繪本創作有興趣的人，都有機會在實體或線上參加課程，陪伴創作者點燃心中的故事火花。

請繼續往下閱讀...

齊聚強大師資陣容，6到7月的課程有唐壽南（唐唐）、周見信、顏志豪、馬尼尼為、林廉恩、賴馬等知名創作者，分享創作經驗與心法；為協助文本及創作延展，更集結藝術研究者宋珮、北藝大電影與新媒體學院副教授葉安德、作家兼繪本評論人賴嘉綾、兒童精神科醫師陳質采等產業及學界人士擔任師資，從創意到實作、從藝術養分到市場觀點，全方位提升創作能力及視野。

目前6至7月實體課程在開放報名的12小時內就已額滿，不限名額的線上場次還可以開放報名；8至12月的課程講師正陸續邀約中，預計7月開放8至9月的課程報名、9月開放10至12月的課程報名。詳詢文化部官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法